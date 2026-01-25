·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5029
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
4733
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
5104
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
7730
clics
El bulo viral de El Debate
4661
clics
Observa su pierna
más votadas
354
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
332
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
532
Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años
397
Asesinato de Alex Pretti [EN]
402
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
124
clics
El clan de los jubilados británicos dinamita la masonería española
El senador socialista Txema Oleaga no optó a la reelección, pero formó desde hace un año a un pupilo para que tome las riendas de la Gran Logia de España
|
etiquetas
:
masoneria
,
españa
3
1
0
K
41
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
41
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Los guiris lo están invadiendo y arrasando todo en España pero la extrema derecha te vende que los árabes y los panchitos para contribuir con la invasión
Hay que ser hostiles, mover contenido del cambio climático en redes sociales y no hablar inglés
3
K
40
#2
elgranpilaf
#1
Bah, con poner más balcones y venderles más barato el alcohol acabamos con ellos en un plis plas
1
K
28
#3
Sandman
#1
Todos al foro /GoingToSpain de Reddit a quejarse del calor que hace, del aumento de delitos y de lo lento de la burocracia, mientras se alaba lo maravilloso que es Italia y Portugal.
1
K
30
#11
NPCMeneaMePersigue
#3
estoy orgulloso de ti, dale, yo ahora estoy con ellos en instagram
0
K
18
#4
Aokromes
#1
para pox los de latinoamerica son normalmente migracion buena ya que muchos votan derecha.
0
K
10
#5
Golan_Trevize
#1
"...los árabes y los panchitos..."
¿Por qué a los magrebíes los englobas bajo un gentilicio que no les corresponde, y a los sudamericanos directamente los insultas como hacen los putofachas voxeros patrios?
0
K
11
#9
NPCMeneaMePersigue
#5
Ostras la falta de comprensión lectora, estoy señalando lo que dice vox, es la critica a ellos que dicen eso. No lo digo yo
0
K
18
#7
Tailgunner
#1
los guiris que dices invaden, los otros que dices también, no me seas "esto vale para unos pero no vale para otros"... un poco hasta los huevos de los que sólo véis lo que queréis, ya seáis de unos o de otros...
0
K
6
#10
NPCMeneaMePersigue
#7
mira la noticia
0
K
18
#6
DrEvil
¡Estoy arreglando la crisis de la vivienda en redes sociales!
¡Yo no les hablo inglés a los guiris!
1
K
20
#8
emmett_brown
#6
0
K
12
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay que ser hostiles, mover contenido del cambio climático en redes sociales y no hablar inglés
¿Por qué a los magrebíes los englobas bajo un gentilicio que no les corresponde, y a los sudamericanos directamente los insultas como hacen los putofachas voxeros patrios?
¡Yo no les hablo inglés a los guiris!