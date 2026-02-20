edición general
El CIS dibuja un empate técnico entre PP y PSOE en las elecciones del 15M en Castilla y León y saca a Podemos de las Cortes

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León indica que el PP es el partido con mayor estimación de voto, con un 33,4%, seguido por el PSOE con un 32,3%. VOX alcanzaría un 16,1%, UPL se quedaría en un 4,9%, IU-Movimiento SUMAR-VQ un 5,1% y Podemos estaría en el 3,1%.

lordban
Imagina estar en 2026 y votar PPSOE, de nuevo.
angelitoMagno
#1 Pues es más fácil de imaginar que estar en 2026 y votar Podemos.
Mangione
#2 Luego que si no hacéis proselitismo del fascismo... xD
El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si eso son los datos del CIS, ya sabemos que traducido a escaños significa 6 escaños menos para el PSOE.
Una vez descocinados los datos de Tezanos
dclunedo
Camaradas de Izquierdas Socialistas
Toponotomalasuerte
peor que mala. La gestión del desastre con los incendios fue lo menos peor que hizo.... Tienes la trama eólica, los contratitos irregulares con los herederos de la trama gurtels ( aceinsa) etc....
Sumamos al subnormal nazi que tuvo de vicepresidente???? Era pa #_5 parece que me contesta pero bloquea para que no le respondan.... Tremenda fauna. Me cuelgo de ti #7
angelitoMagno
#7 #8 No lo sé, por eso pregunto. Ya veremos que votan los castellano leoneses.
cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Ostras la ciencia ficción es espectacular.
Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
XtrMnIO
Si vuelve a ganar el PP, entonces fuego con gusto, no quema.
angelitoMagno
#3 ¿La gestión de Mañueco ha sido tan mala como para que no le vuelvan a votar?
nemesisreptante
#5 que ha tenido de buena?
Priorat
#5 ¿Ha sido tan buena como para que le vuelvan a votar?
