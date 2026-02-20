El CIS dibuja un empate técnico entre PP y PSOE en las elecciones del 15M en Castilla y León y saca a Podemos de las Cortes

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León indica que el PP es el partido con mayor estimación de voto, con un 33,4%, seguido por el PSOE con un 32,3%. VOX alcanzaría un 16,1%, UPL se quedaría en un 4,9%, IU-Movimiento SUMAR-VQ un 5,1% y Podemos estaría en el 3,1%.