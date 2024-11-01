edición general
Circula dentro de una bañera sobre un patinete eléctrico por Tomelloso

Un joven de Tomelloso se ha vuelto viral tras circular por la vía pública dentro de una bañera de plástico acoplada a un patinete eléctrico, acompañado por otra persona. Ambos avanzaban con total tranquilidad por la calle Alfonso XII, sin casco ni protección, mientras los testigos grababan la escena. El vídeo se difundió rápidamente en redes, generando críticas por el evidente riesgo.La DGT recuerda que los patinetes deben cumplir las normas de circulación, sin cometer imprudencias o alegar desconocimiento de las normas.

Benzo #1 Benzo
Ducho en la conducción.
3 K 53
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Al circular por la vía pública pretendía darse un baño de masas.
2 K 35
#5 Toponotomalasuerte
Hay que ver que mal está el mundo.

La siguiente noticia podría ser que el hijo secreto del cura le rompió el cristal con una pelota al vecino mientras jugaba un rebumbio con los colegas.
3 K 40
winstonsmithh #7 winstonsmithh
#5 A ver, por favor, esto es más serio de lo que parece, que el patinete se lo compraron al primo del jardinero de Moncloa al cual un día Begoña l dijo "buenos días".
0 K 10
Anfiarao #2 Anfiarao
Tomejonson & Jonson
1 K 32
karakol #4 karakol
Vaya irresponsable.

Debería haberla puesto de punta y señalizar el exceso de carga sobresaliente posterior con las señales V-20 obligatorias.
0 K 20
abnog #6 abnog
"La DGT recuerda que estos vehículos circulan por la vía pública y, por tanto, deben cumplir las mismas normas que el resto de usuarios."

Curioso, viendo cómo se comportan todos yo pensaba que estaban exentos. Un poco como los de los BMW y el respeto al resto de usuarios de las vías.
0 K 10

