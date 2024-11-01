Circula dentro de una bañera sobre un patinete eléctrico por Tomelloso

Un joven de Tomelloso se ha vuelto viral tras circular por la vía pública dentro de una bañera de plástico acoplada a un patinete eléctrico, acompañado por otra persona. Ambos avanzaban con total tranquilidad por la calle Alfonso XII, sin casco ni protección, mientras los testigos grababan la escena. El vídeo se difundió rápidamente en redes, generando críticas por el evidente riesgo.La DGT recuerda que los patinetes deben cumplir las normas de circulación, sin cometer imprudencias o alegar desconocimiento de las normas.