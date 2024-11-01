Un circuito paralelo de maletas por el aeropuerto de El Prat permite entrar kilos de cocaína desde Brasil

La Policía Nacional española, en una operación conjunta con la policía federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal especializada en introducir grandes cantidades de cocaína a través de vuelos comerciales entre São Paulo y Barcelona, aprovechando una brecha clave: los trabajadores del aeropuerto. El caso, que se ha saldado con cinco detenidos —cuatro en Barcelona y uno en Brasil—, pone el foco en un modus operandi muy concreto y altamente sofisticado basado en tres fases: recepción, extracción y entrega.
