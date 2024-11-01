edición general
Cine de Catástrofes de 1970 a 1980. La Edad de Oro

Explosiones, terremotos, tsunamis, volcanes en erupción y enjambres imparables… los años 70 y 80 fueron la Edad de Oro del cine de catástrofes. Hollywood reunió a sus grandes estrellas en producciones espectaculares donde lo importante era sobrevivir al desastre. En este video repasamos 10 grandes clásicos del género, desde Terremoto y El coloso en llamas hasta títulos menos recordados como Avalancha, El puente de Cassandra o El día del fin del mundo.

Antes el cine contaba historias de catástrofes inimaginables, ahora suceden día sí día no.
