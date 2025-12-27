·
Cinco hurtos, tres “molestias”, incendios y una pelea mortal: el documento que avaló el desalojo de migrantes en Badalona
La jueza reclama al Ayuntamiento catalán de forma “urgente” un informe sobre la actuación de los servicios sociales tras el desahucio
|
etiquetas
:
albiol
,
badalona
,
desalojp
5 comentarios
#2
aPedirAlMetro
*
"un informe sobre la actuación de los servicios sociales tras el desahucio"
Será como el programa electoral de Ayuso... una página en blanco, donde pondrá
Livertaz
1
K
29
#1
Banshee2x
Muro de pago.
1
K
28
#3
Atusateelpelo
#1
ElPais tiene 10 noticias de libre lectura al mes.
Tambien me suena que me comentaron que se puede ver de incognito.
0
K
15
#4
Javi_Pina
#3
no se puede ver en incógnito
0
K
13
#5
Antipalancas21
#3
Y ademas esta permitido aqui por ser muro poroso, también cambiando el modo lectura se leen sus noticias
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
