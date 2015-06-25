edición general
8 meneos
136 clics
El cimbrel oscilante de Nuncanada [ENG]

El cimbrel oscilante de Nuncanada [ENG]

Las ilustraciones de Corben tenían tres ventajas: primero, era un excelente dibujante, su verdadera habilidad residía en la calidad y el realismo que aplicaba a sus personajes (...); segundo, las paletas de colores de las historias tenían un toque psicodélico, resultado de un proceso de superposición que nunca se documentó adecuadamente; y tercero, el personaje principal de su obra más famosa era un hombre calvo y desnudo con un pene enorme. Den era diferente porque Corben presentaba desnudez masculina frontal. Y eso era realmente transgresor

| etiquetas: richard corben , nuncanada , cómic , den , pene
7 1 0 K 197 ocio
8 comentarios
7 1 0 K 197 ocio
severian #1 severian
Estaba dudando entre cimbrel, cinabrio o ciruelo{roll}
3 K 47
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

El cinabrio es el mineral de donde se saca el mercurio. :roll:
1 K 21
severian #6 severian
#4 ¡Son maravillas de la polisemia!
0 K 10
Cuñado #5 Cuñado
#1 Si de mí dependiese te daría el premio Eli al titular mejor traducido de Menéame.
1 K 17
#8 flixter
#1 manubrio también habría sido una buena alternativa :troll:
1 K 17
Torrezzno #2 Torrezzno
El hellboy de Corben es una chulada. Incluso sin cimbrel
2 K 34
reithor #7 reithor *
A ver, seamos serios. Los mejores cimbreantes son los de Madrid.
Calatrava te la clava.

blogs.elconfidencial.com/cultura/animales-de-compania/2015-06-25/la-hi
0 K 12

menéame