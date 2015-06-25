El cimbrel oscilante de Nuncanada [ENG]

Las ilustraciones de Corben tenían tres ventajas: primero, era un excelente dibujante, su verdadera habilidad residía en la calidad y el realismo que aplicaba a sus personajes (...); segundo, las paletas de colores de las historias tenían un toque psicodélico, resultado de un proceso de superposición que nunca se documentó adecuadamente; y tercero, el personaje principal de su obra más famosa era un hombre calvo y desnudo con un pene enorme. Den era diferente porque Corben presentaba desnudez masculina frontal. Y eso era realmente transgresor