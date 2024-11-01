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Cierran un prostíbulo en Madrid que organizaba rifas de chicas y pagaba con sexo a trabajadores

Cierran un prostíbulo en Madrid que organizaba rifas de chicas y pagaba con sexo a trabajadores

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco mujeres por organizar rifas de chicas, pagar con sexo a operarios y regentar un prostíbulo en el distrito madrileño de Tetuán. Las mujeres debían trabajar las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, teniendo la obligación de realizar todo tipo de servicios. En su página web publicitaban a las mujeres mostrando una fotografía sugerente de cada una, indicando si se encontraban o no disponibles en ese instante, así como las tarifas y las formas...

| etiquetas: tetúan , prostíbulo , rifas , chica del día , pago con sexo , página web , drogas
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6 comentarios
6 2 0 K 85 actualidad
#3 Leclercia_adecarboxylata
Estaba muy caro todo. El pepino a 5.99 sexos y el plátano a 2.99 sexos el kilo.
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#5 poxemita
"Fue a por trabajo y le comieron lo de abajo" en la vida real.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Joe a mi me dicen gracias, con suerte... lo del salario emocional y sexual en mi empresa no compensa.
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Pertinax #2 Pertinax *
Poca sororidad veo yo aquí. Irene se va a poner de uñas... mañana.
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#6 Beltza01
Mire señor juez, no era mi trabajo principal. Sólo venía a echar unas pocas horas.
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#1 colemur
...pagaba con sexo a trabajadores...
Pues lo de que le jodan a uno en el trabajo es más normal de lo que se podría imaginar.
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