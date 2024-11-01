Cierran un prostíbulo en Madrid que organizaba rifas de chicas y pagaba con sexo a trabajadores

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco mujeres por organizar rifas de chicas, pagar con sexo a operarios y regentar un prostíbulo en el distrito madrileño de Tetuán. Las mujeres debían trabajar las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, teniendo la obligación de realizar todo tipo de servicios. En su página web publicitaban a las mujeres mostrando una fotografía sugerente de cada una, indicando si se encontraban o no disponibles en ese instante, así como las tarifas y las formas...