Cierra la mercería Àngela, el comercio más antiguo de Mallorca: «Se convertirá en un souvenir»

El propietario ha iniciado la liquidación de su tienda, que tiene 340 años. No está claro qué haremos con el local, que es de la familia, explica su dueño, que reconoce que si ha podido sobrevivir ha sido porque no ha tenido que pagar los alquileres millonarios que se están pidiendo en la zona. Y advierte que es un paso más en esta Palma en la que todo cambia: Cuando los padres ya no tengan pisos para sus hijos, esto explotará

A ver, hay negocios que no es que caigan por el precio de alquiler, sino porque ya no quedan clientes para su género. Hay que reconocer que ya casi nadie zurce calcetines, se coloca botones y en general necesita algo de una mercería. Que levante la mano el que haya entrado a una mercería hace un mes (ahora saldrán un montón, que sois un nido de trolls :troll: ).

Dicho esto, es una pena que se cambie por una tienda de souvenirs, que de todos los negocios para turistas, es el más cutre. Pero sino hubiera sido un local de empanadas argentinas, un estudio de uñas de chinos, una tienda de cánnabis o un Starbucks americano o incluso una de esas misteriosas Tienda de las Carcasas.
Ahora a alquilar el local a turistas...
