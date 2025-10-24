Cierra la mercería Àngela, el comercio más antiguo de Mallorca: «Se convertirá en un souvenir»

El propietario ha iniciado la liquidación de su tienda, que tiene 340 años. No está claro qué haremos con el local, que es de la familia, explica su dueño, que reconoce que si ha podido sobrevivir ha sido porque no ha tenido que pagar los alquileres millonarios que se están pidiendo en la zona. Y advierte que es un paso más en esta Palma en la que todo cambia: Cuando los padres ya no tengan pisos para sus hijos, esto explotará