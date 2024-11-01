En los últimos meses, han circulado muchos rumores sobre la disolución de la Legión Internacional subordinada a las Fuerzas Terrestres de Ucrania. Los primeros pasos en este proceso de disolución fueron informados inicialmente por MilitaryLand y posteriormente confirmados por Kyiv Independent, así como por varios otros medios de comunicación. Según ha informado BBC News Ukraine, se sabe que el proceso de disolución está previsto que concluya el 31 de diciembre de 2025, con tres de los cuatro batallones completamente reformados o reasignados a n
“El proceso de transferencia también parece estar encontrando algunas dificultades, de hecho, muchas dificultades. Según se informa, hay poca disposición entre los voluntarios extranjeros de estos batallones de línea a transferirse a formaciones de asalto, con cifras que se sitúan en solo un pequeño porcentaje, entre el 10 % y el 20 %, de los extranjeros que completan la transición desde cada batallón. Al mismo tiempo, la mayoría salió del
Kyiv Independent: kyivindependent.com/exclusive-ukraine-plans-to-effectively-dismantle-i
Lviv Herald: www.lvivherald.com/post/the-dismantling-of-the-international-legion-fo
(*) Edito y añado para gente de piel fina
Según la Real Academia Española (RAE), un mercenario es un soldado que sirve en la guerra a cambio de dinero (estipendio) para un poder extranjero, o una persona que desempeña un empleo o servicio por un salario, sin lealtad más allá de lo económico, pudiendo aplicarse también a cualquier trabajo o actividad realizada solo por interés monetario. El término viene del latín merces, que significa salario o paga.
x.com/BohuslavskaKate/status/2004394246858781007
Por cierto, negacionista de Bucha, no estás expresando claramente lo que en realidad quieres decir. Te lo arreglo:
UcraniaLa judería Internacional ya ha perdido y por supuesto tendrá que aceptar peores condiciones cuanto más tarde en aceptar la derrota, que celebres que
x.com/HavryshkoMarta/status/2003814012660949102
Ucrania ya ha perdido y por supuesto tendrá que aceptar peores condiciones cuanto más tarde en aceptar la derrota, que celebres que Zelensky y el resto de piratas "aguanten" solo es una muestra más de lo que te importa a tí que mueran ucranianos.
Cero absoluto.
Negociación no! Putins rusos caen como moscas día a día.
Los lacitos de mnm no aceptan que los deshumanizados enemigos de mis amos han de retirarse hasta sus posiciones originales.
oh wait! new orders!