edición general
14 meneos
17 clics
Se cierra un capítulo: se disuelve la Legión Internacional Ucraniana [EN]

Se cierra un capítulo: se disuelve la Legión Internacional Ucraniana [EN]

En los últimos meses, han circulado muchos rumores sobre la disolución de la Legión Internacional subordinada a las Fuerzas Terrestres de Ucrania. Los primeros pasos en este proceso de disolución fueron informados inicialmente por MilitaryLand y posteriormente confirmados por Kyiv Independent, así como por varios otros medios de comunicación. Según ha informado BBC News Ukraine, se sabe que el proceso de disolución está previsto que concluya el 31 de diciembre de 2025, con tres de los cuatro batallones completamente reformados o reasignados a n

| etiquetas: disuelve , legión internacional , ucrania
12 2 0 K 147 actualidad
10 comentarios
12 2 0 K 147 actualidad
Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Los estan intentando reubicar, pero...

“El proceso de transferencia también parece estar encontrando algunas dificultades, de hecho, muchas dificultades. Según se informa, hay poca disposición entre los voluntarios extranjeros de estos batallones de línea a transferirse a formaciones de asalto, con cifras que se sitúan en solo un pequeño porcentaje, entre el 10 % y el 20 %, de los extranjeros que completan la transición desde cada batallón. Al mismo tiempo, la mayoría salió del

…   » ver todo el comentario
6 K 67
io1976 #5 io1976
Normal que se disuelva, ya no es necesaria tras la aplastante victoria militar ucraniana. :shit:
1 K 20
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
¿Se han quedado sin mercenarios(*) para completar unidades y los redistribuyen para rellenar otras?

(*) Edito y añado para gente de piel fina
Según la Real Academia Española (RAE), un mercenario es un soldado que sirve en la guerra a cambio de dinero (estipendio) para un poder extranjero, o una persona que desempeña un empleo o servicio por un salario, sin lealtad más allá de lo económico, pudiendo aplicarse también a cualquier trabajo o actividad realizada solo por interés monetario. El término viene del latín merces, que significa salario o paga.
1 K 18
#4 Dav3n
Oh vaya, ahora solo falta que sepamos más de la corrupción de Zelensky and friends, pasito a pasito hacia el desenlace final...
1 K 14
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
#9 Toma, anda, disfruta del asesinato de otro niño para tu guerra imperialista y deja de dar asco:

x.com/BohuslavskaKate/status/2004394246858781007

Por cierto, negacionista de Bucha, no estás expresando claramente lo que en realidad quieres decir. Te lo arreglo:

Ucrania La judería Internacional ya ha perdido y por supuesto tendrá que aceptar peores condiciones cuanto más tarde en aceptar la derrota, que celebres que

…   » ver todo el comentario
0 K 12
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM nos anuncian, por cuadragésima sexta vez, el colapso de la resistencia ucraniana, y nos advierten de que Ucrania tendrá rendirse. No explican por qué deberíamos hacerles caso después de haber fallado miserablemente las 45 veces anteriores. :troll:
0 K 12
#9 Dav3n
#7 Toma, anda, disfruta de otro secuestro democrático para tu guerra perdida y deja de dar pena:

x.com/HavryshkoMarta/status/2003814012660949102

Ucrania ya ha perdido y por supuesto tendrá que aceptar peores condiciones cuanto más tarde en aceptar la derrota, que celebres que Zelensky y el resto de piratas "aguanten" solo es una muestra más de lo que te importa a tí que mueran ucranianos.

Cero absoluto.
0 K 11
Lutin #6 Lutin *
El desastre cada día más cerca, pero no hay que forzar a Zelensky, hay que seguir dándole dinero a espuertas y armas.

Negociación no! Putins rusos caen como moscas día a día.
0 K 10
#8 CarlosSanchezDiaz
Resumen del envío.
Los lacitos de mnm no aceptan que los deshumanizados enemigos de mis amos han de retirarse hasta sus posiciones originales.
oh wait! new orders!
0 K 7

menéame