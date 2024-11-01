Los científicos responden a la cancelación prevista del único buque de investigación antártico de EE.UU

El 28 de julio 170 investigadores enviaron una carta a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y al Congreso tras incluir la solicitud de presupuesto de la NSF para 2026 planes para poner fin al arrendamiento del único buque de investigación en el Océano Austral de EE.UU.: el Nathaniel B. Palmer, de diseño único y más de 30 años en servicio, incluido investigaciones del glaciar Thwaites. "No hay sustituto para acceder a remotas regiones cubiertas de hielo marino y muestrar toda la profundidad del océano y regiones costeras en tierra".