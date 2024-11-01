edición general
9 meneos
8 clics
Los científicos responden a la cancelación prevista del único buque de investigación antártico de EE.UU

Los científicos responden a la cancelación prevista del único buque de investigación antártico de EE.UU

El 28 de julio 170 investigadores enviaron una carta a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y al Congreso tras incluir la solicitud de presupuesto de la NSF para 2026 planes para poner fin al arrendamiento del único buque de investigación en el Océano Austral de EE.UU.: el Nathaniel B. Palmer, de diseño único y más de 30 años en servicio, incluido investigaciones del glaciar Thwaites. "No hay sustituto para acceder a remotas regiones cubiertas de hielo marino y muestrar toda la profundidad del océano y regiones costeras en tierra".

| etiquetas: cancelación , buque , antártida , ee.uu. , nathaniel b. palmer , rompehielos , nsf
8 1 0 K 91 ciencia
4 comentarios
8 1 0 K 91 ciencia
DarthMatter #1 DarthMatter *
A este ritmo (de auto-desmontaje) va a haber que inventar el término 'cuarto mundo' para incluir (en exclusiva) a EE.UU.
1 K 20
#2 Alcalino
Ese barco es el que se usa para recoger las pruebas que demuestran que el cambio climático es real y provocado por la actividad industrial.

Normal que los negacionistas como Trump quieran prohibirlo
3 K 48
Sayit #4 Sayit
#2 Ese barco es el que se usa USA para... Badum Tsss!
0 K 6
#3 mariopg *
nada. las élites necesitan el ártico para explotar sus recursos. el planeta se la pela. ya viven de puta madre desde sus piscinas privadas.
0 K 7

menéame