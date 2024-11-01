Científicos generan energía solar por la noche al convertir la madera de balsa en una esponja que absorbe el calor [ENG]

Cuando cae la noche, los paneles solares tradicionales se quedan inactivos. [...] Para salvar esa brecha, unos científicos de China han hecho algo extraordinario. Han despojado la madera de balsa común hasta dejarla en su estructura celular, la han recubierto con una armadura química y la han transformado en una esponja microscópica especial. Este nuevo material capta la luz solar, la almacena en forma de calor y la libera como electricidad mucho después de que el Sol se haya puesto.