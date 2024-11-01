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Científicos generan energía solar por la noche al convertir la madera de balsa en una esponja que absorbe el calor [ENG]

Científicos generan energía solar por la noche al convertir la madera de balsa en una esponja que absorbe el calor [ENG]

Cuando cae la noche, los paneles solares tradicionales se quedan inactivos. [...] Para salvar esa brecha, unos científicos de China han hecho algo extraordinario. Han despojado la madera de balsa común hasta dejarla en su estructura celular, la han recubierto con una armadura química y la han transformado en una esponja microscópica especial. Este nuevo material capta la luz solar, la almacena en forma de calor y la libera como electricidad mucho después de que el Sol se haya puesto.

| etiquetas: energía solar , paneles , madera de balsa , china
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5 comentarios
8 2 0 K 101 ciencia
#2 Beltza01
Eso no es lo que yo entiendo por generar energía solar por la noche. De hecho, creo que no había oído nunca lo de generar energía solar.
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geralt_ #3 geralt_ *
#2 No había caído y creo que tienes razón. Sería generación de energía eléctrica a partir de energía solar.
Es una traducción del título original.

@admin podéis cambiar el título a:
Científicos generan energía eléctrica a partir de energía solar por la noche al convertir la madera de balsa en una esponja que absorbe el calor [ENG]
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#4 Tensk
#2 #3 De hecho es más bien un sistema de baterías, ergo el titular está entre erróneo y sensacionalista.
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cosmonauta #5 cosmonauta *
La versión vegetal de colocar una garrafa colgada al sol para luego poder ducharse con agua calentita.

:-D
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menéame