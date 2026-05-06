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Los científicos están fabricando ya una vacuna antihantavírica [ENG]
Científicos están trabajando ya en una vacuna contra el hantavirus con el objetivo de prevenir la infección o paliar sus efectos en caso de que se contraiga.
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:
hantavirus
,
vacuna
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#1
javibaz
Von der Leyen, ¿vas a comprar 10 por cabeza otra vez?
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#5
Pitchford
#1
Si lo comercializa una empresa alemana, todo lo que puedan producir.. Luego ya se verá si hacen falta 3 dosis, 4 ó 5.
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#2
groucha
Ah, shit. Here we go again...
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#9
ur_quan_master
#2
al final nos vamos a cansar de tanta noticia y lo llamaremos hartavirus.
En cualquier caso con un 40% de mortalidad y vacuna disponible podríamos hacer una buena limpia de anti-vacunas.
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#3
ewok
#0
Ya que lo envías, ¿cómo lo valoras?
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#6
Leclercia_adecarboxylata
#3
Bueno, lo envío por los comentarios y por ser un tema de actualidad, no lo considero ni por asomo una amenaza real. Hacer algo de este tipo corriendo hace que excepcionalmente se salten muchos pasos lógicos y necesarios en el desarrollo de todo producto sanitario lo que puede mermar su efectividad. Pero también estas urgencias ayudan a que se avance de forma acelerada en la investigación, como ocurrió con el covid, y sabiendo que en temas de lucha contra virus estamos aún en fases prehistóricas debiendo apoyarnos en vacunas para su control al no disponer de antivirales efectivos para la mayoría y el hantavirus es uno de ellos.
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#4
skaworld
lo notais?
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#7
sisi
La vacuna ya existe
www.telecinco.es/noticias/salud/20260506/ho-wang-lee-virologo-coreano-
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#8
Leclercia_adecarboxylata
*
#7
Es frente al virus Hantaan, no frente al virus Andes.
Es que hay muchos tipos de hantavirus. Decir hantavirus es como decir herpesvirus al que forman parte el virus herpes simplex 1 y 2, el virus varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de epstein-barr o el virus herpes humano tipo 6, 7 y 8. Forman parte de la misma familia, pero son virus distintos, de ahí la confusión.
La vacuna frente el Hantaan no es seroespecífica para este virus, que es el Andes, por lo que no te aseguras una inmunogenicidad efectiva, solo cruzada.
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#10
sisi
#8
Pero las técnicas de desarrollo de esa vacuna serán bastante similares. Lo que ahorra años de esfuerzo en desarrollo y pruebas de efectividad y seguridad.
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#11
Leclercia_adecarboxylata
#10
Sí, se conoce al grupo, aunque no siempre es tan fácil.
Hay que rastrear un epítopo que genere una reacción inmunitaria lo suficiente como para generar memoria inmunológica de modo que una primera exposición al virus sea como tener una "segunda infección".
Epítopos candidatos hay cientos aunque suelen haber siempre unos pocos más claros.
Luego hay que hacer un ensayo usando técnicas de neutralización de virus en placas para comprobar la efectividad de la vacuna usando el suero…
» ver todo el comentario
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#12
Leon_Bocanegra
Se viene turra antivacunas
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12
comentarios)
menéame
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En cualquier caso con un 40% de mortalidad y vacuna disponible podríamos hacer una buena limpia de anti-vacunas.
www.telecinco.es/noticias/salud/20260506/ho-wang-lee-virologo-coreano-
Es que hay muchos tipos de hantavirus. Decir hantavirus es como decir herpesvirus al que forman parte el virus herpes simplex 1 y 2, el virus varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de epstein-barr o el virus herpes humano tipo 6, 7 y 8. Forman parte de la misma familia, pero son virus distintos, de ahí la confusión.
La vacuna frente el Hantaan no es seroespecífica para este virus, que es el Andes, por lo que no te aseguras una inmunogenicidad efectiva, solo cruzada.
Hay que rastrear un epítopo que genere una reacción inmunitaria lo suficiente como para generar memoria inmunológica de modo que una primera exposición al virus sea como tener una "segunda infección".
Epítopos candidatos hay cientos aunque suelen haber siempre unos pocos más claros.
Luego hay que hacer un ensayo usando técnicas de neutralización de virus en placas para comprobar la efectividad de la vacuna usando el suero… » ver todo el comentario