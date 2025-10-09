edición general
Científicos españoles descubren cómo una bacteria del cólera podría acabar con el cáncer

Un equipo internacional liderado por el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca revela que células infectadas de cólera pueden causar la autodestrucción de células tumorales mediante un mecanismo molecular inédito, probado en cáncer de mama, colon y páncreas.La investigación, publicada en 'Cell Death Discovery', identifica a la metaloproteasa HapA como el principal componente de 'Vibrio cholerae' responsable de reducir la viabilidad de células cancerosas.

La cura del cáncer de meneame de la semana! Además, esta es una cura que te cagas! MENEO!
Todo esto es sabido desde que se descubrieron los microbios. Infectas a alguien de cólera y eso mata a las células tumorales, al mismo tiempo que el resto de células.
