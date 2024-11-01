El Estrecho de Gibraltar desaparecerá pronto, dentro de 20 millones de años

En el estudio, se demuestra que las fuerzas tectónicas del Estrecho de Gibraltar, es decir, el límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática, están sufriendo un cambio: en concreto, se está hundiendo la placa del Mediterráneo occidental bajo la del Atlántico en el estrecho. El estrecho de Gibraltar va a desaparecer pronto, dentro de 20 millones de años.