edición general
2 meneos
28 clics

El Estrecho de Gibraltar desaparecerá pronto, dentro de 20 millones de años

En el estudio, se demuestra que las fuerzas tectónicas del Estrecho de Gibraltar, es decir, el límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática, están sufriendo un cambio: en concreto, se está hundiendo la placa del Mediterráneo occidental bajo la del Atlántico en el estrecho. El estrecho de Gibraltar va a desaparecer pronto, dentro de 20 millones de años.

| etiquetas: pronto , relativo , tiempo , estrecho , gibraltar
1 1 2 K 6 cultura
8 comentarios
1 1 2 K 6 cultura
ipanies #1 ipanies
Da tiempo a comer.
7 K 76
#7 cocococo
#1 Aquí en la isla de La Palma nadie dice "da tiempo a comer" sino "da tiempo de comer".
0 K 7
Bourée #8 Bourée
#1 ¿En El Ventorro? :troll:
0 K 11
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
¡20 millones de años! Y yo con estos pelos...
2 K 32
ChatGPT #3 ChatGPT
Vaya, justo ahora que íbamos a hacer el túnel ese…
1 K 21
satchafunkilus #4 satchafunkilus
#3 bueno, de aquí a que lo empiecen a construir lo mismo solo hay que hacer unos pocos metros de túnel.
0 K 7
Catacroc #5 Catacroc
No dice si por la mañana o por la tarde?
0 K 10
#6 cocococo
20 millones de años para el Universo es menos de un segundo para nosotros.

Para que África se una a Europa tendría que desaparecer los Pirineos, supongo.
0 K 7

menéame