Científicos aclaran enigma del río que fluye "cuesta arriba"

¿Cómo puede un río atravesar una montaña y no rodearla? Tras más de un siglo de debate, un estudio explica cómo el río Green logró cruzar las Uintas y aclarar el enigma. En geología hay reglas no escritas que rara vez fallan. Una de ellas es sencilla: en condiciones normales, un río se adapta al paisaje, rodea montañas, aprovecha depresiones del terreno y avanza por las pendientes más favorables a lo largo de millones de años.

Tensk
Me sé de unos de la costa mediterránea que, tiempo ha, se fueron de vacaciones a Galicia. Una de las cosas que hicieron fue ir a bañarse a un río. Cuando llegaron se quedaron "eh?" porque el agua fluía río arriba. Incluso fueron al coche a por la brújula (fue mucho antes de que hubiese móviles) a ver si se habían equivocado de orilla o qué.

Me gustaría haberles visto la cara cuando se enteraron de que en esa última parte del río le afecta la marea y, claro, estaba subiendo.
sorrillo
Una curiosidad que me pareció interesante es que en el caso del Gran Cañon del Colorado no es que el río haya ido erosionando esa cordillera o como se denomine, sino que el río estaba ya allí antes que eso creciera por efecto de las placas tectónicas y simplemente donde estaba el río no pudo crecer. Vamos que sí hubo erosión pero el río no agujereó sino que se quedó siempre a su misma altitud, fue lo de su alrededor lo que fue cambiando.
