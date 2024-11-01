Científicos aclaran enigma del río que fluye "cuesta arriba"

¿Cómo puede un río atravesar una montaña y no rodearla? Tras más de un siglo de debate, un estudio explica cómo el río Green logró cruzar las Uintas y aclarar el enigma. En geología hay reglas no escritas que rara vez fallan. Una de ellas es sencilla: en condiciones normales, un río se adapta al paisaje, rodea montañas, aprovecha depresiones del terreno y avanza por las pendientes más favorables a lo largo de millones de años.
| etiquetas: río , green , uintas , geología
Me gustaría haberles visto la cara cuando se enteraron de que en esa última parte del río le afecta la marea y, claro, estaba subiendo.