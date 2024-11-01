Un científico ha descubierto que si le echas pan duro a la gasolina de la moto contaminas menos sin perder rendimiento

La mezcla reduce la proporción de combustible fósil sin afectar al rendimiento ni exigir cambios mecánicos. Un biocombustible que puede mezclarse hasta al 40% en gasolina sin modificar el motor. Estos italianos han desarrollado un proceso relativamente simple que consiste en emplear ácido sulfúrico diluido como catalizador y trabajan con altas concentraciones de biomasa. Ajustando temperatura, tiempos y proporciones han logrado un rendimiento del 57% en la producción de levulinato de etilo.