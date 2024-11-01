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Cien colegios e institutos públicos madrileños tendrán su propia radio escolar
Cien colegios e institutos públicos madrileños reciben equipos de radio profesional. Una apuesta por la oratoria, el trabajo en equipo y la creatividad escolar.
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yoma
Siendo de colegios públicos de Madrid la llamarán COPE junior.
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#4
Malinke
#3
no leí el envío, pensé que era porque queda bien ese tipo de iniciativas.
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#5
chocoleches
Inversión de cien mil euros? Para hacer un programa de radio no necesitas más que la intención de hacerlo, cualquier móvil graba con una calidad más que decente, hay plataformas para subir los programas si alguien los quiere oir.
Ideas de señores del siglo pasado. Vamos a gastar cien mil más en hacer un periódico escolar.
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#2
Malinke
A falta de calefacción y aire acondicionado, nos sacamos algo vendible para los medios, ¡qué buenos son los padres salesianos!
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#3
Andreham
#2
Es una copia de un proyecto americano, esto lo hacen para que los venezolanos y otros sureños se sientan como si estuvieran en Miami.
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Ideas de señores del siglo pasado. Vamos a gastar cien mil más en hacer un periódico escolar.