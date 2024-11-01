Cicloturismo en Lanzarote y La Graciosa

Si hablamos de descubrir estas islas en bicicleta, lo primero que tenemos que hacernos una idea es del tamaño que tienen. Mientras que para recorrer Lanzarote necesitaremos al menos 3 o 4 días, para La Graciosa con un día tendremos suficiente para darle varias vueltas a la isla. Así que en total podemos recorrer ambas islas en unos 4 días sin prisa. La ruta que te proponemos utiliza en su mayor parte el recorrido de El Gran Guache, una megaruta que recorre todas las islas del archipiélago canario y de la que te hablaremos en otra ocasión.