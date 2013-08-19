edición general
18 meneos
23 clics
La CIA reconoce su implicación en el golpe de Estado de Irán de 1953

La CIA reconoce su implicación en el golpe de Estado de Irán de 1953

La agencia hace público material que revela que ayudó a la planificación y ejecución del derrocamiento del primer ministro Mossadeq. |Hemeroteca [Accesible en modo lectura]

| etiquetas: hemeroteca , cia , irán , golpe de estado
14 4 1 K 121 Hemeroteca
5 comentarios
14 4 1 K 121 Hemeroteca
Wolfgang #1 Wolfgang
Para quien no consiga acceder ni en modo lectura:

El nombre en clave de la operación de la CIA desvelada este domingo era TPAJAX y nunca se mencionó en los documentos revelados por la agencia en 1981. “La participación de Reino Unido y Estados Unidos siempre ha sido de dominio público y ha estado bien documentada, pero esta es la primera vez en que la CIA reconoce que ayudó a idear y a llevar a cabo el golpe de Estado”, señala el Archivo.

La operación TPAJAX contemplaba el uso de propaganda…   » ver todo el comentario
4 K 65
karakol #4 karakol
Un presidente elegido democráticamente y que cometió el garrafal error de nacionalizar el petróleo y que la riqueza de su país se quedara en su país.

Los de siempre lo tuvieron que democratizar por la vía rápida y pusieron al títere de Reza Pahleví para asegurarse de que la especia continuara fluyendo, reprimiendo de una manera salvaje a la oposición con uno de los servicios secretos más brutales conocidos, el SAVAK.

Los polvos y los lodos.
2 K 52
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡Ostras esto no me lo esperaba!

PD: Siempre están en todos los ajos estos hijos de puta.
0 K 12
Dene #5 Dene
Hay algún pais en el mundo en el que estos cabrones hayan intervenido y ahora esté bien? es que no se me ocurre..
todos los paises donde los yankis han metido mano para "democratizar" se van al hoyo
0 K 12
#3 Almirantecaraculo
Luego vendrá @elenacoures8 a decir que la CIA miente. Si ella no lo da por valido es mentira. Da igual que lo reconozcan ellos mismos.
0 K 8

menéame