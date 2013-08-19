·
18
La CIA reconoce su implicación en el golpe de Estado de Irán de 1953
La agencia hace público material que revela que ayudó a la planificación y ejecución del derrocamiento del primer ministro Mossadeq.
|Hemeroteca
[Accesible en modo lectura]
|
etiquetas
:
hemeroteca
,
cia
,
irán
,
golpe de estado
Hemeroteca
5 comentarios
Wolfgang
Para quien no consiga acceder ni en modo lectura:
El nombre en clave de la operación de la CIA desvelada este domingo era TPAJAX y nunca se mencionó en los documentos revelados por la agencia en 1981. “La participación de Reino Unido y Estados Unidos siempre ha sido de dominio público y ha estado bien documentada, pero esta es la primera vez en que la CIA reconoce que ayudó a idear y a llevar a cabo el golpe de Estado”, señala el Archivo.
La operación TPAJAX contemplaba el uso de propaganda…
» ver todo el comentario
karakol
Un presidente elegido democráticamente y que cometió el garrafal error de nacionalizar el petróleo y que la riqueza de su país se quedara en su país.
Los de siempre lo tuvieron que democratizar por la vía rápida y pusieron al títere de Reza Pahleví para asegurarse de que la especia continuara fluyendo, reprimiendo de una manera salvaje a la oposición con uno de los servicios secretos más brutales conocidos, el SAVAK.
Los polvos y los lodos.
cenutrios_unidos
¡Ostras esto no me lo esperaba!
PD: Siempre están en todos los ajos estos hijos de puta.
Dene
Hay algún pais en el mundo en el que estos cabrones hayan intervenido y ahora esté bien? es que no se me ocurre..
todos los paises donde los yankis han metido mano para "democratizar" se van al hoyo
Almirantecaraculo
Luego vendrá
@elenacoures8
a decir que la CIA miente. Si ella no lo da por valido es mentira. Da igual que lo reconozcan ellos mismos.
