La CIA está armando a las fuerzas kurdas para provocar un levantamiento en Irán [EN]

La CIA está armando a las fuerzas kurdas para provocar un levantamiento en Irán [EN]

La CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, según informaron a CNN varias personas familiarizadas con el plan. La administración Trump ha mantenido conversaciones activas con grupos de la oposición iraní y líderes kurdos en Irak para proporcionarles apoyo militar, según las fuentes.

nopolar
A estos les van ayudando, dejando tirados y atacando según convenga.
ochoceros
#2 Ojalá no lo olviden y primero vayan a por el mayor enemigo común que tienen.
HeilHynkel
#2

Yo lo que flipo es que los kurdos sigan picando. Anda que no los han usado y olvidado veces.
ostiayajoder
#5 les matan a diarii....

Si pueden conseguir alguna ventaja de esto; lo haran. Viven en guerra.
HeilHynkel
#6

Pero recuerda que los usaban contra Sadam y luego venían los turcos a matarles ...
silvano.jorge
#5 picar de quién, todos los matan
HeilHynkel
#9

Por eso.
traviesvs_maximvs
#2 los kurdos son el papel higiénico de medio oriente. Solo se acuerdan de ellos en emergencias y al final acaban enmierdados y arrojados al sumidero.
DDJ
Es dupe #0
sportz_yugoslavs
#1 No, esta es la fuente original. La otra cita a esta
MarkJay
Año 2050 USA bombardea Iran para derrocar al régimen kurdo.
