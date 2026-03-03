La CIA está armando a las fuerzas kurdas para provocar un levantamiento en Irán [EN]

La CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, según informaron a CNN varias personas familiarizadas con el plan. La administración Trump ha mantenido conversaciones activas con grupos de la oposición iraní y líderes kurdos en Irak para proporcionarles apoyo militar, según las fuentes.
| etiquetas: cia , eeuu , irán , democracia , levantamiento
Yo lo que flipo es que los kurdos sigan picando. Anda que no los han usado y olvidado veces.
Si pueden conseguir alguna ventaja de esto; lo haran. Viven en guerra.
Pero recuerda que los usaban contra Sadam y luego venían los turcos a matarles ...
Por eso.