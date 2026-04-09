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El Chojin relata su experiencia con el racismo: "Me han perseguido para acuchillarme"

El Chojin relata su experiencia con el racismo: "Me han perseguido para acuchillarme"  

El rapero relata identificaciones policiales desde los 13 años y advierte de que el mayor obstáculo para combatir la discriminación es que muchos ciudadanos siguen negando su existencia. "Bajé del autobús y dos policías me pidieron la documentación. A mis compañeros blancos no se la pidieron"

| etiquetas: el chojin , racismo
29 10 0 K 427 Racismo
3 comentarios
29 10 0 K 427 Racismo
  1. Cuñado #1 Cuñado *
    ¿Racismo en España? No, hombre, sería otra cosa, que en otros países hay más racismo y... además, también hay negros racistas...y yo tengo un amigo negro y hasta hay un negro en Vox.

    Supongo que el Chojin. que es más listo que el hambre, aprendió pronto (y en carnes propias) que, para la carcunda, España es la medida de todas las cosas:

    -Más racismo que España: es intolerable, es una sociedad enferma.
    -Igual o menos que España: eso no es racismo, hombre, las razas inferiores y los wokes que se quejan por todo.

    -Más machismo que España: son subhumanos, sociedades de cavernícolas.
    -Igual o menos que España: machismo aquí? Puto feminismo...
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  2. Blackat #2 Blackat
    Cuando vas de Maolote y te juntas con Malotes, te ocurren cosas de Malote.... Malote lloron por eso.
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  3. Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
    Pero si España es super segura, quiza le paso en los 80
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