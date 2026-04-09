El Chojin relata su experiencia con el racismo: "Me han perseguido para acuchillarme"  

El rapero relata identificaciones policiales desde los 13 años y advierte de que el mayor obstáculo para combatir la discriminación es que muchos ciudadanos siguen negando su existencia. "Bajé del autobús y dos policías me pidieron la documentación. A mis compañeros blancos no se la pidieron"
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Supongo que el Chojin. que es más listo que el hambre, aprendió pronto (y en carnes propias) que, para la carcunda, España es la medida de todas las cosas:
-Más racismo que España: es intolerable, es una sociedad enferma.
-Igual o menos que España: eso no es racismo, hombre, las razas inferiores y los wokes que se quejan por todo.
-Más machismo que España: son subhumanos, sociedades de cavernícolas.
-Igual o menos que España: machismo aquí? Puto feminismo...