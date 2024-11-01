Chivatos, ataques y banalización de la violencia: así funciona la espiral fascista alentada por las derechas

Begoña Gómez ha formalizado este jueves su denuncia contra Vito Quiles en las dependencias de la Policía Nacional. El agitador ultra "intimidó" y "acosó", según la denuncia, a la mujer del presidente del Gobierno en una cafetería de Las Rozas, un establecimiento a casi treinta kilómetros del centro de Madrid. El recorrido -en coche- suele llevar entre media hora y cincuenta minutos. Lo que sucedió este miércoles no fue -por tanto- casual ni espontáneo, por mucho que así lo quiera pintar Vito Quiles. "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez (...)