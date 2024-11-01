China sigue vendiendo Bonos del Tesoro de Estados Unidos en una clara señal [eng]

China ha estado reduciendo de manera constante su exposición a la deuda estadounidense, una tendencia que se ha acelerado en los últimos meses de 2026. Según los datos más recientes del Departamento del Tesoro de EE. UU. (reporte TIC), las tenencias de China cayeron a aproximadamente $693.300 millones de dólares a finales de febrero de 2026 desde los $910.000 millones en agosto de 2025. Mientras ha mantenido una racha de compra de oro durante más de un año, buscando activos "duros" menos dependientes del sistema financiero estadounidense.