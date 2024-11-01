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China sigue vendiendo Bonos del Tesoro de Estados Unidos en una clara señal [eng]

China sigue vendiendo Bonos del Tesoro de Estados Unidos en una clara señal [eng]

China ha estado reduciendo de manera constante su exposición a la deuda estadounidense, una tendencia que se ha acelerado en los últimos meses de 2026. Según los datos más recientes del Departamento del Tesoro de EE. UU. (reporte TIC), las tenencias de China cayeron a aproximadamente $693.300 millones de dólares a finales de febrero de 2026 desde los $910.000 millones en agosto de 2025. Mientras ha mantenido una racha de compra de oro durante más de un año, buscando activos "duros" menos dependientes del sistema financiero estadounidense.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , dinero , consumo , economía , guerra
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Poquito a poquito.

Acordaros que el último gran susto de bonos estadounidenses parecía que era China pero el tapado fue Japón que vendió un buen puñado cuando los aranceles hace un año y ya llevan años poco a poco deshaciéndose de ellos
www.meneame.net/story/mayor-comprador-tesoro-fuera-ee-uu-vende-silenci
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Sr.No #8 Sr.No
#2 es lo típico que conviene hacer poquito a poco sin armar jaleo, no vayas a ser tú el tonto que se quede sin silla al acabar la música.
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borteixo #9 borteixo
#2 si al final da la sensación de que eeuu no se va a la mierda porque todo el planeta tiene inversiones allí y en el fondo nadie con poder quiere perder esos dineros.
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#6 Archaic_Abattoir
¿Y quién es el tonto que los compra?
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jm22381 #7 jm22381
China posee alrededor del 3% de la deuda total de EEUU y llegó a tener el 7%. Tampoco es una cantidad tan grande.
#6 UK y Japón dice el artículo.
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#10 Pitchford
#6 Los vasallos.
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#12 Archaic_Abattoir
#10 Osea nosotros.
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#13 Pitchford
#12 Pues no sé, porque estamos de vasallos respondones.. igual comprando bonos para compensar.. :roll:
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#11 Pitchford *
Editado
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azathothruna #3 azathothruna
Nadie quiere papel higienico que no valdra nada en el futuro :tinfoil: (me refiero mas a los bonos que al dolar)
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Andreham #1 Andreham
Si los vende es porque alguien los compra.

A ver si ahora va a tener que comérselos o algo lol
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manzitor #4 manzitor
El talón de Aquiles de US ya sabemos que es el uso del dolar, el petrodólar y los bonos. Un susto en esto y lo de Leeman Bros. será una tontá.
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Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
Seguro que la quinta dimensión del ajedrez de Trump sabe que esto es bueno.
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menéame