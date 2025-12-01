edición general
6 meneos
10 clics
China sigue amando el carbón

China sigue amando el carbón  

Hoy vamos a analizar la mejor fuente de energía, la mejor además con muchísima diferencia, o al menos la más querida, la preferida, por ciudadanos y gobiernos, a tenor de las elecciones que hacemos en la vida real: La maravillosa energía térmica a través del carbón. Nos encanta. Y la realidad por triste que parezca, sin edulcorante, es la que es. El uso del carbón en China está en máximos históricos, y si miramos hacia atrás en el tiempo, da auténtico pavor. El milagro económico chino es inexplicable sin el carbón.

| etiquetas: china , carbon , adrian , diaz
5 1 0 K 56 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
#3 Rapela *
La rica burocracia europea no necesita carbón
0 K 18
Gry #4 Gry
Todavía no han llegado los datos definitivos del 2025 pero parece que el consumo de carbón de China ha caído como un 5%.

mineriaenlinea.com/2025/12/china-reduce-su-demanda-de-carbon-por-prime
0 K 18
colipan #1 colipan
Los empresarios corruptos leoneses, políticos y sindicalistas mineros también
0 K 11
txillo #2 txillo
Milagro económico -> Economía planificada -> Socialismo.
0 K 11
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
El 13% de la nueva potencia eléctrica instalada es carbón, el carbón no baja, sigue subiendo.
El factor de planta de una termica es del 80% frente al 30% o el 20% de eolica y fotovoltaica.

Por lo que ese 13% de potencia equivale a un 30-40% de nueva generación con carbon
0 K 10

menéame