China sigue amando el carbón  

Hoy vamos a analizar la mejor fuente de energía, la mejor además con muchísima diferencia, o al menos la más querida, la preferida, por ciudadanos y gobiernos, a tenor de las elecciones que hacemos en la vida real: La maravillosa energía térmica a través del carbón. Nos encanta. Y la realidad por triste que parezca, sin edulcorante, es la que es. El uso del carbón en China está en máximos históricos, y si miramos hacia atrás en el tiempo, da auténtico pavor. El milagro económico chino es inexplicable sin el carbón.