China presenta el primer robot humanoide con seis brazos. Y tiene prisa para que empiece a trabajar

China irrumpe en la robótica industrial con la presentación del primer robot humanoide de seis brazos, un desarrollo que busca transformar el trabajo en fábrica. El modelo, denominado MIRO U, ha sido creado por Midea Group y comenzará a operar el próximo mes en un entorno productivo real, según confirmó la propia compañía. El primer despliegue tendrá lugar en la fábrica de lavadoras de alta gama.

| etiquetas: china , robot humanoide , seis brazos
#1 ldoes
A mí me da un pestazo a bluff todo lo que tenga que ver con robots humanoides a día de hoy...
Los perros de Boston Dynamics. Esos sí que dan miedo.
Gry #5 Gry
#1 yep, las ruedas son mucho más eficientes para el 90% de las tareas.
#12 ldoes *
#5 Cuando la fábrica entera sea el robot, ahí es cuando la cosa creo que se empezará a poner chunga. También creo que estamos muchísimo más cerca de esas fábricas a aparatos que puedan interactuar con naturalidad en un entorno humano.
tul #6 tul
#1 los chinos tambien tienen de esos, rulan por ahi unos videos en los que aparecen con ametralladoras, lanzacohetes, lanzaminas y lanzallamas que no dan precisamente buen rollo
#2 sliana
Teniendo 6 brazos le sobra la cabeza, no tiene sentido
#4 ldoes
#2 Sin cabeza no es humanoide y entonces no sería tan futurista {0x2122}
#16 Quaid
no veo el vídeo
karakol #11 karakol
:-D  media
Battlestar #3 Battlestar
Les damos 6 brazos e "inteligencia" ¿Qué podría salir mal?
OdaAl #7 OdaAl
#3 Subo, 6 brazos, inteligencia y 6 metralletas!
u_1cualquiera #15 u_1cualquiera
#7 6 bocas y quito las metralletas
#13 slender_1
Me gustó más el robot ruso que me recordó a estos www.youtube.com/watch?v=qZq7fW6ftlU

Skull bot es mi favorito
ChukNorris #9 ChukNorris
Yo me tomaria en serio un robot con 6 brazos creado por la empresa que se compró Kuka (la empresa alemana especializada en brazos robóticos).
#8 torrrquemada
Una lástima ponerle como nombre MIRO U pudiéndole llamar SHIVA U.
#10 guillersk
#8 eso es apropiación cultural, so fascista
#14 torrrquemada
#10 A ver si le vamos a dar ideas a la Fundació Joan Miró...
