China presenta el primer robot humanoide con seis brazos. Y tiene prisa para que empiece a trabajar  

China irrumpe en la robótica industrial con la presentación del primer robot humanoide de seis brazos, un desarrollo que busca transformar el trabajo en fábrica. El modelo, denominado MIRO U, ha sido creado por Midea Group y comenzará a operar el próximo mes en un entorno productivo real, según confirmó la propia compañía. El primer despliegue tendrá lugar en la fábrica de lavadoras de alta gama.