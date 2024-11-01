edición general
China podría superar los 1.000 cazas en servicio activo: una flota que combina aviones de combate J-20, J-20A y J-20S

China proyecta una flota de 1.000 cazas J-20 para 2030. Un informe revela un aumento masivo en la producción de aviones furtivos de quinta generación

| etiquetas: china , aviones , cazas
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Viendo como se las gasta EE.UU l9 veo logico. Hay que defenderse de los agresores.
sleep_timer #1 sleep_timer
Trump haciendo sus payasadas mientras los chinos a la chita callando haciéndose con el comercio mundial y creando un ejercito de la hostia.
#3 Mandri20
Comparado con los 14.000 cazas de EEUU, parece poca cosa, de momento.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Divide y vencerás.

EEUU ya los tienen dispersos y divididos por todo el mundo. China los tiene en su casa.
