5
meneos
19
clics
China podría superar los 1.000 cazas en servicio activo: una flota que combina aviones de combate J-20, J-20A y J-20S
China proyecta una flota de 1.000 cazas J-20 para 2030. Un informe revela un aumento masivo en la producción de aviones furtivos de quinta generación
etiquetas
china
aviones
cazas
#2
cenutrios_unidos
Viendo como se las gasta EE.UU l9 veo logico. Hay que defenderse de los agresores.
0
K
17
#1
sleep_timer
Trump haciendo sus payasadas mientras los chinos a la chita callando haciéndose con el comercio mundial y creando un ejercito de la hostia.
0
K
11
#3
Mandri20
Comparado con los 14.000 cazas de EEUU, parece poca cosa, de momento.
0
K
10
#4
HeilHynkel
#3
Divide y vencerás.
EEUU ya los tienen dispersos y divididos por todo el mundo. China los tiene en su casa.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
