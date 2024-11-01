edición general
4 meneos
8 clics
China podría quedarse con el uranio enriquecido de Irán mientras Trump impulsa el acuerdo [ENG]

China podría quedarse con el uranio enriquecido de Irán mientras Trump impulsa el acuerdo [ENG]

China ha dado a entender que está dispuesta a hacerse cargo del uranio enriquecido de Irán o a reducir su grado de enriquecimiento como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, según ha declarado a Associated Press un diplomático familiarizado con la postura de Pekín. Esta iniciativa se produce en un momento en que la Administración Trump presiona para que se retiren las reservas de uranio de Irán y se intensifican las negociaciones sobre cómo hacer cumplir cualquier acuerdo sin que se produzca una mayor escalada.

| etiquetas: uranio enriquecido , irán , china
3 1 2 K 33 actualidad
4 comentarios
3 1 2 K 33 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y se lo devuelven ya ensamblado en un misil xD
2 K 53
cocolisto #4 cocolisto
También se lo ha ofrecido Rusia,o sea que ese nos es el problema.Los iraníes dicen que su uranio es tan sagrado como la tierra que pisan y que de allí no saldrá ni un gramo.
0 K 20
ipanies #2 ipanies
En gran parte está guerra absurda ha sido una distracción para que USA pudiera robar precisamente ese uranio y va a dejar que se lo lleve China... Ni de coña!!!!
0 K 12
#3 Dav3n
#2 Irán dijo ayer mismo que el uranio no se mueve de Irán y que jamás aceptarían algo así.

Es decir, que Newsweek, miente, de ahí el "podría".

Seguimos en el relato para controlar los mercados de futuros, nada más.
0 K 13

menéame