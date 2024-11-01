China podría quedarse con el uranio enriquecido de Irán mientras Trump impulsa el acuerdo [ENG]

China ha dado a entender que está dispuesta a hacerse cargo del uranio enriquecido de Irán o a reducir su grado de enriquecimiento como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, según ha declarado a Associated Press un diplomático familiarizado con la postura de Pekín. Esta iniciativa se produce en un momento en que la Administración Trump presiona para que se retiren las reservas de uranio de Irán y se intensifican las negociaciones sobre cómo hacer cumplir cualquier acuerdo sin que se produzca una mayor escalada.