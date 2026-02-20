edición general
La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén

Leapmotor avanza en su implantación industrial en Aragón iniciando la selección de trabajadores para su planta de ensamblaje de baterías en Mallén. En esta primera fase la compañía busca perfiles especializados dentro de la plantilla de Stellantis Figueruelas, especialmente operarios y técnicos con experiencia en procesos vinculados al coche eléctrico. El proceso es discreto y selectivo, con incentivos para facilitar el traslado. La planta arrancará en primavera con 70 personas, y sus baterías irán para fabricar el modelo B10 en Figueruelas

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Quién lo diría Europa pone la mano de obra barata? {0x1f602}
#3 tropezon
#1 Hombre, también cuenta energía barata y una buena posición logística para los barcos chinos.
Y, siendo que los aranceles son europeos, pues dentro de europa no somos de los más caros (sobre todo si unes lo anterior, que excluye a otros paises)
ElBeaver #6 ElBeaver
#1 Es más barato en Rumanía o en Bulgaria
manzitor #2 manzitor
Hostia, el otro día me subí a un coche de esa marca y ...nuestra industria del automóvil esta condenada.
Gry #4 Gry *
#2 Stellantis es accionista mayoritario en Leap Motor (21% de las acciones) y tienen los derechos exclusivos para la distribución de la marca fuera de China.

Para las operaciones fuera de China han montado una Joint Venture, Leap Motor International, en la cual Stellantis tiene el 51% de las acciones
makinavaja #7 makinavaja
#4 Stellantis es el mayor accionista NO CHINO en Leap Motor
#5 tobruk1234
Viendo con lo que hicieron con el puretech y el deposito de los adblue que dejaron a mogollon de gente con un ladrillo con rurdas que no los quieren ni regalados los compraventas y de 2da mano estan completamente despreciados, como para comprorlrs un coche medio fabricado por ellos antes me voy en goitibera.
