La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén

Leapmotor avanza en su implantación industrial en Aragón iniciando la selección de trabajadores para su planta de ensamblaje de baterías en Mallén. En esta primera fase la compañía busca perfiles especializados dentro de la plantilla de Stellantis Figueruelas, especialmente operarios y técnicos con experiencia en procesos vinculados al coche eléctrico. El proceso es discreto y selectivo, con incentivos para facilitar el traslado. La planta arrancará en primavera con 70 personas, y sus baterías irán para fabricar el modelo B10 en Figueruelas