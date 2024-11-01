edición general
2 meneos
5 clics

China lanza ejercicios militares que simulan el bloqueo de los puertos de Taiwán (ENG)

China dijo que estaba realizando "entrenamiento con fuego real sobre objetivos marítimos al norte y suroeste de Taiwán" en ejercicios a gran escala en los que participaron destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones. Un portavoz militar dijo anteriormente que Beijing enviaría tropas del ejército, la marina, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes para "ejercicios militares importantes" llamados en código "Misión Justicia 2025". Las actividades se centrarán en "la patrulla de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma conjunta de

| etiquetas: taiwan , china , bloqueo , combate , mar , armada
2 0 0 K 15 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 15 actualidad
#1 Dav3n *
Cosas de que EEUU siga enviando armamento a Taiwán. Y como sigan así al final dejarán los simulacros y pasarán a mayores.

Lógico y normal (y avisados que están).
1 K 19
#2 VFR
#1 estaría mal no enviar los artículos comprados
0 K 8
zogo #3 zogo
A ver, tendrían la misma justificación de m**rda para bloquear Taiwán que los gringos en Cuba o Venezuela.
0 K 11

menéame