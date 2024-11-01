China instala plataforma petrolera flotante en el Lago de Maracaibo

La primera instalación petrolera flotante en el lago de Maracaibo llegó este fin de semana al estado Zulia como parte de un ambicioso plan liderado por la compañía China Concord Resources Corp (CCRC). El proyecto, valorado en 1000 millones de dólares, marca un impulso inusual de inversión privada extranjera en el sector energético venezolano, afectado por años de sanciones y falta de financiamiento. CCRC opera bajo un contrato de producción compartida de 20 años con Pdvsa y ha desplegado especialistas chinos para reabrir pozos inactivos.