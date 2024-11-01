edición general
China instala plataforma petrolera flotante en el Lago de Maracaibo

La primera instalación petrolera flotante en el lago de Maracaibo llegó este fin de semana al estado Zulia como parte de un ambicioso plan liderado por la compañía China Concord Resources Corp (CCRC). El proyecto, valorado en 1000 millones de dólares, marca un impulso inusual de inversión privada extranjera en el sector energético venezolano, afectado por años de sanciones y falta de financiamiento. CCRC opera bajo un contrato de producción compartida de 20 años con Pdvsa y ha desplegado especialistas chinos para reabrir pozos inactivos.

LoboAsustado #1 LoboAsustado
...y estos eran los famosos narcotraficantes que realmente son el objetivo de la flota de guerra de USA.
Veelicus #3 Veelicus
#1 Asi es, EEUU esta preocupado porque la colaboracion con China puede hacer que el sector energetico venezolano empiece a dar pingues beneficios al estado, y eso... malo, sobre todo porque Venezuela tiene mas reservas de crudo probadas que nadie en el mundo
plutanasio #5 plutanasio
#3 Tú los has dicho, beneficios al Estado, los venezolanos no van a ver ni un centavo.
Veelicus #7 Veelicus
#5 bueno.... los "pisos públicos" se refieren a los hogares construidos y entregados a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un programa social que ha construido y entregado 5.258.000 de estos hogares hasta el 30 de abril de 2025, según MINHVI.

Y mira que a mi Maduro no me gusta, pero si alguien piensa que el objetivo de los EEUU en Venezuela es ayudar a los venezolanos es que desconoce la historia
D303 #8 D303
#5 En Venezuela nunca han visto beneficios el pueblo. Siempre ha existido un grupo que ha dominado la economía y se lo ha llevado crudo y siempre ha sido un país muy conflictivo y con unos indices de criminalidad brutales. Lo que ha cambiado es el grupo que se lo lleva.
plutanasio #9 plutanasio
#8 El año pasado en el subreddit de r/vzla había un post de uno que preguntaba por cómo de mal lo pasaban antes de emigrar y contaban las penurias. un par de ellos coincidían en haber visto en un restaurante chino en Caracas que cuando cerraba y tiraba lo que sobraba a la basura la gente se amontonaba a por las sobras y mientras la policía en sus 4runner (pickups de estas grandes yankis) relucientes mirando como si nada.
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Efectivamente, ahora ya se entiende todo. No hace falta que Trump dé complejas ruedas de prensa para expertos en geoestrategia.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Si un día he de morir
que sea aquí donde yo nací
que sea aquí en Maracaibo
Natxelas_IV #4 Natxelas_IV
Este es el grave problema. Si China mete las zarpas en Venezuela, USA se lo piensa más antes de intervenir para liberar al pueblo del dictador. Aquí cada uno va a la suya y al pueblo que le den. :ffu:
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 xD buen chiste Natxelas. Me he reído.
