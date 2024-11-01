·
17
meneos
31
clics
China se impone a Estados Unidos e instalará un cable submarino para dominar las comunicaciones en América Latina
El proyecto generó tensión debido a que más del 95% del tráfico global depende de esta tecnología.
|
etiquetas
:
china
,
chile
,
eeuu
,
telecomunicaciones
,
cable submarino
14
3
1
K
155
actualidad
7 comentarios
14
3
1
K
155
actualidad
#1
Javi_Pina
Seguramente no habrá accidentes con anclas de barcos rusos con éste, por lo que sea
1
K
26
#2
orangutan
#1
De barcos rusos igual no, pero de barcos gringos quien sabe...
4
K
62
#7
Trigonometrico
#2
Todos entendemos lo que quieres decir pero, el término "gringo" se refiere a extranjeros en general.
0
K
11
#4
Supercinexin
#1
Los gringos son más de mandar a buzos a colocar explosivos y volarlo por los aires. Aunque luego no veremos en los países afectados a ningún facha traidor de mierda quejándose de que gringolandia les ha destruido la infraestructura. Por lo que sea.
0
K
17
#5
Atusateelpelo
#1
Los habra y los rusos seran los acusados.
0
K
18
#3
Horkid
*
China y Rusia están respondiendo de una manera estrategica y silenciosa:
www.meneame.net/m/actualidad/ataque-venezuela-operacion-salvamento-pet
0
K
10
#6
Tachy
Esperen. Trump acaba de decir que ese cable se usa para transportar la coca del clan de los soles.
0
K
10
