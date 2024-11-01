edición general
China se impone a Estados Unidos e instalará un cable submarino para dominar las comunicaciones en América Latina

El proyecto generó tensión debido a que más del 95% del tráfico global depende de esta tecnología.

7 comentarios
Javi_Pina #1
Seguramente no habrá accidentes con anclas de barcos rusos con éste, por lo que sea

orangutan #2
#1 De barcos rusos igual no, pero de barcos gringos quien sabe...

Trigonometrico #7
#2 Todos entendemos lo que quieres decir pero, el término "gringo" se refiere a extranjeros en general.

Supercinexin #4
#1 Los gringos son más de mandar a buzos a colocar explosivos y volarlo por los aires. Aunque luego no veremos en los países afectados a ningún facha traidor de mierda quejándose de que gringolandia les ha destruido la infraestructura. Por lo que sea.

Atusateelpelo #5
#1 Los habra y los rusos seran los acusados.

#3 Horkid
China y Rusia están respondiendo de una manera estrategica y silenciosa: www.meneame.net/m/actualidad/ataque-venezuela-operacion-salvamento-pet

Tachy #6
Esperen. Trump acaba de decir que ese cable se usa para transportar la coca del clan de los soles.


