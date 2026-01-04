…los dirigentes de China están aún más comprometidos con el éxito de la IA que las principales economías de Occidente… en China hay un plan para alcanzar los principales objetivos en tecnología que impulsarán toda la economía, etc., mientras que en las economías capitalistas, todos los huevos de la IA están en una cesta propiedad de los hiperescaladores de IA de propiedad privada y los Siete Magníficos tecnológicos, y para ellos, la clave es la rentabilidad, no los resultados tecnológicos.
Ahora en serio. En China no importa que las empresas sean muy privadas o muy estatales. Están sujetas a la ley y sus dueños son chinos. No venden a su país. No son de Vox ni del PP.
"No son del PP ni de VOx" (como si hubiera PP y Vox en China.)
No serán del PP ni de Vox, pero sí estarían bajo el control de un solo partido, sin ninguna oposición que les señale, ni les toque los cataplines.
Suerte que no es un partido muy corrupto (que se sepa), pero ya sabes, cuando hay vacas gordas, nadie desfila por los jurados. No sé si te acuerdas.
A lo que voy: no hay plan quinquenal de estilo Maoista, o Leninista.
Cualquier país tiene planes estratégicos de apoyo a ciertas industrias o sectores.
Capitalismo de estado, tampoco #3
Es capitalismo privado, con monitorización y eventualmente algo de intervención.
O qué crees, que por ser de color rojo ya es un partido mágico?
En China la mayoría de las empresas son privadas. Lo que es grande no es el número de empresas estatales, sino su peso estratégico.
Los datos estructurales son estos (según NBS China, OECD, World Bank y estudios académicos):
Más del 90 % de las empresas registradas en China son privadas.
Las empresas estatales (SOEs) representan menos del 10 % del total de compañías.
Sin embargo, las SOEs concentran entre 25–30 % del PIB,
y controlan sectores clave:
energía, banca, telecomunicaciones, ferrocarriles, defensa, minería, infraestructuras.
Vaya que China salió adelante con capitalismo salvaje. Y de ahí creo gigantes estatales para controlar sectores estratégicos.
Eso ya me suena más
No deja a nadie contento, por eso le presto atención
Porcentaje de las primeras 16 empresas de IA Chinas
Privadas o dominadas por lógica de mercado: ≈ 62 % (10 de 16)
Estado-ligadas o estratégicas: ≈ 38 % (6 de 16)
Esto ya muestra algo importante: incluso entre las “grandes” y más visibles, la mayoría no son empresas estatales en sentido estricto.
Privadas / mercado-orientadas
DeepSeek
Baichuan AI
Moonshot AI
StepFun
Baidu
Tencent
Alibaba
ByteDance
Xiaomi
Huawei
→ 10 empresas
Estado-ligadas / estratégicas
iFlytek
SenseTime
CloudWalk
Yitu Technology
Cambricon
xFusion
→ 6 empresas