China estrena Juno, el observatorio para dominar la ciencia de neutrinos y la antimateria

Los neutrinos son las partículas más misteriosas y escurridizas jamás estudiadas, cuyo tamaño, al parecer, ronda los 6 picómetros. Una esfera gigantesca, de 35 m de diámetro y con más de 20,000 toneladas de líquido a 700 m de profundidad los estudiará: es JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory), el primero de los nuevos experimentos a gran escala para investigar neutrinos, con 700 investigadores de 17 países. Hace semanas, con el llenado de la esfera, comenzó oficialmente la recogida de datos, que esperan prolongar por 30 años.
Yo esto lo mando sólo porque, sin saber mucho de física, parece de cierta revelancia en el campo de neutrinos y antimateria. Vamos, que no es un anuncio de una start-up china de la que luego no se sabe nada. Adjunto aquí la página de la Wikipedia sobre el JUNO, y 2 artículos de 2024 (de Nature y Reuters) sobre él:
- Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Jiangmen_Underground_Neutrino_Observatory
- Nature (2024-03-15): "China’s giant underground neutrino lab prepares to probe cosmic mysteries" : www.nature.com/articles/d41586-024-00694-5
- Reuters (2024-10-16/, con video): "Inside the underground lab in China tasked with solving a physics mystery" : www.reuters.com/science/inside-underground-lab-china-tasked-with-solvi