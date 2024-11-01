¿Por que China esta obsesionada con la Reunificacion? (ING)  

¿La estrategia moderna de China consiste en dominar el mundo o simplemente en sobrevivir? Durante más de dos milenios, la mayor amenaza para la civilización china no ha sido un invasor extranjero, sino su propia fragmentación. En este vídeo, nos sumergimos en la filosofía de la «Gran Unidad» que impulsa hoy en día a Pekín. Desde el aterrador colapso demográfico del periodo de los Tres Reinos hasta los enfrentamientos modernos en Taiwán y Xinjiang, exploramos por qué China considera la reunificación como una cuestión de vida o muerte.