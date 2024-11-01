¿Por que China esta obsesionada con la Reunificacion? (ING)  

¿La estrategia moderna de China consiste en dominar el mundo o simplemente en sobrevivir? Durante más de dos milenios, la mayor amenaza para la civilización china no ha sido un invasor extranjero, sino su propia fragmentación. En este vídeo, nos sumergimos en la filosofía de la «Gran Unidad» que impulsa hoy en día a Pekín. Desde el aterrador colapso demográfico del periodo de los Tres Reinos hasta los enfrentamientos modernos en Taiwán y Xinjiang, exploramos por qué China considera la reunificación como una cuestión de vida o muerte.
Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Así que nosotros sí pero los chinos no ¿no suena un poco hipócrita?
En cambio a los chinos se les impuso en un golpe de estado genocida hace 75 años... Tras lo cual jamás han tenido ocasión de votar nada
Lo de la escala de China se nos escapa al común de los mortales. Una rebelíón en el siglo XIX con una mortandad que puede ser el doble que toda la PGM. Ni los ingleses en Sudan o India (bueno en India sí, pero en unos cuantos años)
No creo que la estrategia de China sea conquistar el mundo, si no no estarían tan quietos mientras le roban a sus principales aliados y sus inversiones. A este paso EEUU va a forzar a todos los países de su esfera de influencia a aislar a China.