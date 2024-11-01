¿Por que China esta obsesionada con la Reunificacion? (ING)  

edición general
¿La estrategia moderna de China consiste en dominar el mundo o simplemente en sobrevivir? Durante más de dos milenios, la mayor amenaza para la civilización china no ha sido un invasor extranjero, sino su propia fragmentación. En este vídeo, nos sumergimos en la filosofía de la «Gran Unidad» que impulsa hoy en día a Pekín. Desde el aterrador colapso demográfico del periodo de los Tres Reinos hasta los enfrentamientos modernos en Taiwán y Xinjiang, exploramos por qué China considera la reunificación como una cuestión de vida o muerte.

| etiquetas: china , taiwan , mao zedong , xi jinping , reunificacion , balcanes
HeilHynkel #3 HeilHynkel
La obsesión española en la unidad del estado.


Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Así que nosotros sí pero los chinos no ¿no suena un poco hipócrita?
#7 Gerardo32 *
#3 La diferencia es que la ley que contiene ese artículo se aprobó en referéndum con el 92% de votos a favor. Y después de eso, ningún partido que haya propuesto cambiar ese artículo ha conseguido más de un 10% de los votos en las 15 elecciones generales que ha habido desde 1978

En cambio a los chinos se les impuso en un golpe de estado genocida hace 75 años... Tras lo cual jamás han tenido ocasión de votar nada
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7
Mira, el astroturero clónico del día.

Venga majo, al pozo de la mierda, no voy a perder el tiempo con clones  media
#2 chavi
Creo que estan más pesados con el tema los medios occidentales que los chinos
Gry #4 Gry
La historia de China es una auténtica locura, mientras en los romanos conquistaban Europa con unos cientos de miles de legionarios los chinos andaban matándose a millones... y después morían unos cuantos millones más de hambre.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Lo de la escala de China se nos escapa al común de los mortales. Una rebelíón en el siglo XIX con una mortandad que puede ser el doble que toda la PGM. Ni los ingleses en Sudan o India (bueno en India sí, pero en unos cuantos años)

es.wikipedia.org/wiki/Rebelión_Taiping
cosmonauta #1 cosmonauta
Imperialismo.
johel #6 johel *
Por lo mismo que el resto de paises del mundo que han pasado por una reunificacion o estan en guerra por una reunificacion.
Fin.
#9 BurraPeideira_
Si lo considerasen una cuestión de vida o muerte ya habrían intentado unificarse...
No creo que la estrategia de China sea conquistar el mundo, si no no estarían tan quietos mientras le roban a sus principales aliados y sus inversiones. A este paso EEUU va a forzar a todos los países de su esfera de influencia a aislar a China.
