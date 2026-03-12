China Cosco suspendió sus operaciones en el puerto de Balboa tras la anulación de la concesión de CK Hutchison en Panamá

Cosco Shipping Lines, naviera estatal china, anunció la suspensión indefinida de todas sus salidas y arribos en el puerto panameño de Balboa, clave en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. La medida, notificada a clientes, implica la cancelación de reservas confirmadas, aunque la carga ya arribada será atendida con normalidad. La decisión ocurre en medio de las tensiones por la anulación del contrato de operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, antes en manos de CK Hutchison, y su posterior toma de control por el Estado panameño.