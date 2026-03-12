edición general
China Cosco suspendió sus operaciones en el puerto de Balboa tras la anulación de la concesión de CK Hutchison en Panamá

China Cosco suspendió sus operaciones en el puerto de Balboa tras la anulación de la concesión de CK Hutchison en Panamá

Cosco Shipping Lines, naviera estatal china, anunció la suspensión indefinida de todas sus salidas y arribos en el puerto panameño de Balboa, clave en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. La medida, notificada a clientes, implica la cancelación de reservas confirmadas, aunque la carga ya arribada será atendida con normalidad. La decisión ocurre en medio de las tensiones por la anulación del contrato de operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, antes en manos de CK Hutchison, y su posterior toma de control por el Estado panameño.

Heni #6
#5 Técnicamente 5-6 años, lo que indicaba el proyecto original
en.wikipedia.org/wiki/HK_Nicaragua_Canal_Development_Investment
2
curaca #7
#6 dudo mucho que una obra de esa envergadura se realice en 6 años. Este canal lleva planteándose desde el siglo XVI y sale a colación periódicamente, pero nadie le pone el cascabel al gato. El último proyecto es hacerlo sin pasar por un lago por el impacto ambiental, lo que supondría más de 400 km de canal, yo no lo veo, pero bueno todo puede ser.
0
jm22381 #1
EEUU presionó a Panamá para que los chinos no se hicieran con el puerto y ahora China le da un toquecito a Panamá porque como todas las navieras chinas sigan su ejemplo el impacto acumulado pude hacer pupita a los más de $3.000 millones anuales en peajes. Es presión geopolítica mediante el poder de mercado de la naviera estatal china.
1
curaca #3
#1 ¿y qué van a hacer las navieras chinas, rodear Sudamérica? El canal de Panamá, ahora mismo es un monopolio para pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa, si no quieres hacer una ruta mucho más cara, larga y peligrosa.
0
Heni #4
#3 Hace tiempo que se habla de un canal en Nicaragua... ahí lo dejo
1
curaca #5
#4 y eso ¿Cuánto puede tardar en materializarse? ¿20 años?
0
Kasterot #2
Como dijo María Antonieta. ¡Que coman pasteles! El orangután naranja los dejará con el culo al aire
1

