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China se compromete a ofrecer más becas a los estudiantes africanos, lo que pone de relieve su creciente importancia como destino para los estudios (Eng)

China se compromete a ofrecer más becas a los estudiantes africanos, lo que pone de relieve su creciente importancia como destino para los estudios (Eng)

“aproximadamente 1 de cada 7 estudiantes internacionales en China es africano” lo que convierte a China en el segundo destino más popular para estudiantes africanos, detrás de Francia

| etiquetas: china , áfrica , estudios , francia , educación
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