19

187
clics
China aterriza por sorpresa su cohete lunar
Posterior a un lanzamiento para probar el sistema de extracción de la cápsula tripulada en caso de emergencia, China ha sorprendido a todos realizando un aterrizaje por sorpresa en una barcaza.
#2
Barney_77
Si, ha sido un lanzamiento suborbital, si space X lo have mejor. Si, China avanza a pasos agigantados. Cuando dominen el aterrizaje y recuperación prepararos para constelaciones de satélites que dejarán a cualquier otra como simples proyectos de preescolar.
1
K
32
#6
placeres
#2
el amerizaje controlado ha sido perfecto, el próximo seguro que intentarán engancharlo en el sistema de captura.( a ver si funcionan esos cables serían un pelotazo poder ahorrarse todo el tren de aterrizaje que pesa lo suyo )
2
K
44
#1
desastrecolosal
*
SPOILER para los que no hemos leído la entradilla: no ha aterrizado en la luna
1
K
26
#8
woody_alien
*
#1
Y además en la "duplicada" ya se dice que ni siquiera aterriza pues ameriza -
www.meneame.net/story/china-prueba-exito-vuelo-sistema-escape-capsula-
1
K
23
#9
Febrero_2026
#8
Y solo con la miniatura también se ve el sensacionalismo.
0
K
11
#13
jm22381
Lo interesante es el método para cazarlo al vuelo con los cables en la torre de la barcaza que se ve en 4:15. En vez de copiar la torre con brazos de SpaceX, los chinos han creado un sistema que es menos probable que dañe al cohete al recogerlo.
0
K
20
#3
azathothruna
Al Musk-oso le caen golpes diarios ultimamente
0
K
14
#10
cajadecartonmojada
*
Edit: no la han recuperado.
0
K
13
#11
Mandri20
*
¡Pero si ha sido un fracaso! No ha aterrizado donde tocaba, ¿cómo se puede hablar de triunfo tras ver la cagada? No digo que no mejoren y que avancen a pasos de gigante, pero macho, se hace uno ilusiones y luego ñeh.
0
K
10
#12
salteado3
#11
Sí, tiene pinta de que los chinos son un fiasco.
La humanidad volverá de nuevo a la luna de la mano de los chinos pero le veremos alguna pega siempre.
0
K
11
#4
ElenaCoures1
La dictadura de mierda hace cosas
0
K
7
#5
azathothruna
#4
Es que la democracia es tan libre que cancela transbordadores porque no les ocurrio mejorarlos ni abaratarlos
1
K
27
#7
ElenaCoures1
#5
Como el famoso Burán, que aun está criando malvas
1
K
21
La humanidad volverá de nuevo a la luna de la mano de los chinos pero le veremos alguna pega siempre.