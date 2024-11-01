edición general
China aterriza por sorpresa su cohete lunar

Posterior a un lanzamiento para probar el sistema de extracción de la cápsula tripulada en caso de emergencia, China ha sorprendido a todos realizando un aterrizaje por sorpresa en una barcaza.

Barney_77 #2 Barney_77
Si, ha sido un lanzamiento suborbital, si space X lo have mejor. Si, China avanza a pasos agigantados. Cuando dominen el aterrizaje y recuperación prepararos para constelaciones de satélites que dejarán a cualquier otra como simples proyectos de preescolar.
placeres #6 placeres
#2 el amerizaje controlado ha sido perfecto, el próximo seguro que intentarán engancharlo en el sistema de captura.( a ver si funcionan esos cables serían un pelotazo poder ahorrarse todo el tren de aterrizaje que pesa lo suyo )
desastrecolosal #1 desastrecolosal *
SPOILER para los que no hemos leído la entradilla: no ha aterrizado en la luna :shit:
woody_alien #8 woody_alien *
#1 Y además en la "duplicada" ya se dice que ni siquiera aterriza pues ameriza - www.meneame.net/story/china-prueba-exito-vuelo-sistema-escape-capsula-
#9 Febrero_2026
#8 Y solo con la miniatura también se ve el sensacionalismo.
jm22381 #13 jm22381
Lo interesante es el método para cazarlo al vuelo con los cables en la torre de la barcaza que se ve en 4:15. En vez de copiar la torre con brazos de SpaceX, los chinos han creado un sistema que es menos probable que dañe al cohete al recogerlo.
azathothruna #3 azathothruna
Al Musk-oso le caen golpes diarios ultimamente
#10 cajadecartonmojada *
Edit: no la han recuperado.
#11 Mandri20 *
¡Pero si ha sido un fracaso! No ha aterrizado donde tocaba, ¿cómo se puede hablar de triunfo tras ver la cagada? No digo que no mejoren y que avancen a pasos de gigante, pero macho, se hace uno ilusiones y luego ñeh.
salteado3 #12 salteado3
#11 Sí, tiene pinta de que los chinos son un fiasco.

La humanidad volverá de nuevo a la luna de la mano de los chinos pero le veremos alguna pega siempre.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
La dictadura de mierda hace cosas
azathothruna #5 azathothruna
#4 Es que la democracia es tan libre que cancela transbordadores porque no les ocurrio mejorarlos ni abaratarlos :troll:
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#5 Como el famoso Burán, que aun está criando malvas :troll:
