China prueba con éxito en vuelo el sistema de escape de su cápsula tripulada Mengzhou para misiones a la Luna  

Esta pasada madrugada —allí ya era de día— China ha probado con éxito en vuelo el sistema de escape de su cápsula tripulada Mengzhou, que es la que va a utilizar para misiones a la Luna. Aunque en realidad es la segunda vez en la que se prueba el sistema de escape de la Mengzhou. La primera prueba fue llevada a cabo en la plataforma en junio de 2025. El objetivo era comprobar que el sistema de escape es capaz de sacar la cápsula de la plataforma en caso de que se produzca un problema serio antes del lanzamiento del cohete.