13
meneos
13
clics
China arranca 2026 con un superávit comercial récord y unas exportaciones muy por encima de lo esperado
El superávit comercial del país alcanzó 213.620 millones de dólares en el periodo combinado de enero y febrero, el nivel más alto registrado para estos dos meses desde que hay registros...
china
superávit
récord
8 comentarios
mejores hilos
+ valorados
#3
Verdaderofalso
El plan de Trump se hundir a China funciona.
Les va a hundir en dinero
3
K
41
#4
Suleiman
Estan eternamente agradecidos a Trump, no creo que quieran que salga del gobierno.
2
K
27
#7
triste_realidad
#4
Yo ya empiezo a pensar que los del Mosat son como la TIA. Los verdaderos amos son los chinos, que tienen a Trump haciendo lo que le piden para acelerar su economía mientras hunde la de los EEUU, y todos pensando que los sionistas son los que controlan algo.
0
K
7
#5
Alegremensajero
Enhorabuena al Cheetos, su plan no tiene fisuras.
1
K
16
#8
Dragstat
#5
es ajedrez 4D, por eso no lo entendemos, en realidad está ganando.
0
K
20
#2
Cehona
Que se maten los demás, yo solo observo.
0
K
13
#6
chocoleches
#2
China gana en un mundo en paz, y con relaciones comerciales fluidas entre los países. No tiene más.
1
K
14
#1
Noeschachi
Do nothing.
Win.
0
K
11
