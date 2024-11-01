edición general
China arranca 2026 con un superávit comercial récord y unas exportaciones muy por encima de lo esperado

El superávit comercial del país alcanzó 213.620 millones de dólares en el periodo combinado de enero y febrero, el nivel más alto registrado para estos dos meses desde que hay registros...

8 comentarios
Verdaderofalso
El plan de Trump se hundir a China funciona.

Les va a hundir en dinero xD

Suleiman
Estan eternamente agradecidos a Trump, no creo que quieran que salga del gobierno.

triste_realidad
#4 Yo ya empiezo a pensar que los del Mosat son como la TIA. Los verdaderos amos son los chinos, que tienen a Trump haciendo lo que le piden para acelerar su economía mientras hunde la de los EEUU, y todos pensando que los sionistas son los que controlan algo. :troll:

Alegremensajero
Enhorabuena al Cheetos, su plan no tiene fisuras.

Dragstat
#5 es ajedrez 4D, por eso no lo entendemos, en realidad está ganando.

Cehona
Que se maten los demás, yo solo observo.

chocoleches
#2 China gana en un mundo en paz, y con relaciones comerciales fluidas entre los países. No tiene más.

Noeschachi
Do nothing.

Win.


