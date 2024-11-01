Chequia no cumplirá con su gasto en defensa; Babiš anticipa qué le responderá a la OTAN

La OTAN calcula que el gasto militar checo se situará en torno al 1,78% del PBI este año, por debajo del 2% establecido. El primer ministro Andrej Babiš sostiene que el Ejecutivo anterior tampoco cumplió el objetivo y cuestiona los criterios de la Alianza para contabilizar determinadas inversiones. La República Checa no cumplirá este año el compromiso de destinar al menos el 2% de su producto bruto interno a defensa, según la evaluación de la OTAN. El primer ministro checo Andrej Babiš reaccionó al comunicado de la Alianza en un mensaje difund
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¿Nos habrán mentido los Zazis de MNM?
* Excepto abandonar a Ucrania, lo que molesta un montón a los Zazis de MNM. Ahí si que quieren seguir las órdenes de Trump. Por eso se dedican a explicarnos que Trump es sólo un presidente americano más, y que su presidencia es, en realidad, buena para el mundo, porque acelerará el declive americano, o algo así.