Chequia no cumplirá con su gasto en defensa; Babiš anticipa qué le responderá a la OTAN

La OTAN calcula que el gasto militar checo se situará en torno al 1,78% del PBI este año, por debajo del 2% establecido. El primer ministro Andrej Babiš sostiene que el Ejecutivo anterior tampoco cumplió el objetivo y cuestiona los criterios de la Alianza para contabilizar determinadas inversiones. La República Checa no cumplirá este año el compromiso de destinar al menos el 2% de su producto bruto interno a defensa, según la evaluación de la OTAN. El primer ministro checo Andrej Babiš reaccionó al comunicado de la Alianza en un mensaje difund