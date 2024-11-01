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Chequia no cumplirá con su gasto en defensa; Babiš anticipa qué le responderá a la OTAN

Chequia no cumplirá con su gasto en defensa; Babiš anticipa qué le responderá a la OTAN

La OTAN calcula que el gasto militar checo se situará en torno al 1,78% del PBI este año, por debajo del 2% establecido. El primer ministro Andrej Babiš sostiene que el Ejecutivo anterior tampoco cumplió el objetivo y cuestiona los criterios de la Alianza para contabilizar determinadas inversiones. La República Checa no cumplirá este año el compromiso de destinar al menos el 2% de su producto bruto interno a defensa, según la evaluación de la OTAN. El primer ministro checo Andrej Babiš reaccionó al comunicado de la Alianza en un mensaje difund

| etiquetas: chequia , no cumplirá , gasto , defensa , babiš , otan , república checa
7 1 0 K 83 politica
4 comentarios
7 1 0 K 83 politica
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Vaya, así que ya empiezan los países de la OTAN a dejar de cumplir el 2% y quieren que lleguen al 5% :shit:

No va a ser el último, 0 pruebas 0 dudas
1 K 27
Deviance #3 Deviance
#2 La bajada de pantalones de los países OTAN ante zanahorio es de vergüenza ajena, así, directamente.
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
¡Pero, pero, pero...! ¡No puede ser! ¡Los Zazis de MNM me dijeron que toda Europa iba a gasta el 5% del PIB en defensa por la bajada de pantalones de los dirigentes europeos frente a Trump! ¡Que aquí solo se hace lo que Trump dice*!

¿Nos habrán mentido los Zazis de MNM? :troll:

* Excepto abandonar a Ucrania, lo que molesta un montón a los Zazis de MNM. Ahí si que quieren seguir las órdenes de Trump. Por eso se dedican a explicarnos que Trump es sólo un presidente americano más, y que su presidencia es, en realidad, buena para el mundo, porque acelerará el declive americano, o algo así.
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#1 Tiranoc
No cumplirán porque no se quieren quedar checos de dinero.
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menéame