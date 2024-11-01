Chapuza en la rotonda: el paso hacia Los Molinos se estrenará con un semáforo tapado por una farola

El esperado momento de la apertura de la macrorrotonda de Los Molinos en Almería, un hito fundamental en el avance del soterramiento, está a la vuelta de la esquina: este jueves se estrena el nuevo trazado. Sin embargo, en lugar de centrar la conversación en los beneficios del tráfico, los almerienses se han fijado en un detalle de diseño urbanístico tan peculiar como cómico. Se trata de un semáforo de peatones que, misteriosamente, ha sido colocado justo detrás de una farola, convirtiéndose en el nuevo juego óptico de la ciudad.