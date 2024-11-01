edición general
Chapuza en la rotonda: el paso hacia Los Molinos se estrenará con un semáforo tapado por una farola

El esperado momento de la apertura de la macrorrotonda de Los Molinos en Almería, un hito fundamental en el avance del soterramiento, está a la vuelta de la esquina: este jueves se estrena el nuevo trazado. Sin embargo, en lugar de centrar la conversación en los beneficios del tráfico, los almerienses se han fijado en un detalle de diseño urbanístico tan peculiar como cómico. Se trata de un semáforo de peatones que, misteriosamente, ha sido colocado justo detrás de una farola, convirtiéndose en el nuevo juego óptico de la ciudad.

#4 Adam22
De esas cosas que hacen gracia, pero solo porque no le toca a uno tener que aguantarlas. :palm:
reivaj01 #2 reivaj01
Ese semáforo tenía muy mala visibilidad y ahora con la farola tiene mucha más luz.
El caso es quejarse por todo.
makinavaja #5 makinavaja
Es por nuestra seguridad, como todo... :-D :-D :-D
alfema #6 alfema
Manda cojones también para los técnicos que instalaron el semáforo, aunque son unos mandados podrían haber avisado.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El arquitecto técnico municipal se exprimió el coco para diseñar todo muy bonito aunque no sirviera.

Y el arquitecto técnico municipal que revisaba la ejecución de la obra era de la ONCE
Jaime131 #1 Jaime131
Qué más da. Lo importante es que los políticos se hagan la foto inaugurándola.
