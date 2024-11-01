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¿Cerraron los videoclubs por la piratería o no?
Un antiguo propietario de videoclub cuenta los motivos porque los que muchos tuvieron que cerrar.
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:
cine
,
videoclubs
,
nostalgia
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K
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cultura
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cultura
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#1
ingenierodepalillos
No, siguiente pregunta.
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K
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#4
d5tas
Mi padres tuvieron un video club en los 80-90 y certifico punto por punto. Los videoclubs de barrio empezaron a morir mucho antes de la piratería. Realmente esta afecto a los Blockbuster y otras grandes cadenas.
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#6
Suigetsu
*
#4
Me parece una burrada que pidieran hasta 15000 pelas por un VHS cuando lo alquilabas por 250pts. No se como aguantaban 50-60 reproducciones sin ser antes robados, destrozados, rallados...
Al menos que te proporcionaran copias nuevas cada X reproducciones a un precio barato.
1
K
21
#7
BastardWolf
*
#6
yo un par de veces que no consegui copiarlos porque tenian la proteccion Macrovision cogi la cinta, la abri, cambie los rollos y devolvi la cinta al videoclub con el rollo malo
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K
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#9
obmultimedia
*
#7
Que cabronazo endemoniado jajaja.
Como conseguias no romper las pegatinas?
Las de Disney eran incopiables.
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#10
BastardWolf
#9
Disney usaba ese sistema que digo. Pues no me acuerdo como me las ingeniaba de si habia pegatinas para controlar que no se hubiera manipulado, ni porque luego no me reclamaban nada los del videoclub (aunque muy posiblemente tuviera que ver con que cuando las alquilaba me llevaba ademas una o dos porno y yo tenia unos quince años, asique como para montarme ningun pollo)
1
K
23
#11
obmultimedia
*
#10
jojojo...
En mi epoca de exploracion sexual me ventile media seccion X de porno Gay, buscaba cualquier momento que me quedase solo en casa para pillar una, ponerla a ver y a darle a la palanca.
Las de Disney ya te digo que daban muchos quebraderos de cabeza, entre que cada x frames se ponia en negro la imagen y saltaba era un autentico cachondeo, yo las copiaba de video a video con un cable especial Scart, a veces se saltaba el anticopy y otras no, era una loteria, mas de una y 2 tenia que regrabarlas por ese motivo.
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K
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#8
obmultimedia
#6
Las distribuidoras se pasaban un cojon con los precios de los VHS ( y con los DVDs), forzando a adquirir copias solo para alquiler, peladas de extras cuando podian hacer la trampa de comprar ediciones para la venta que llevaban extras y eran mucho mas baratas pero como les pillasen les cerraban el grifo.
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K
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#2
yokitolakaka
Me era más sencillo poner el emule
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K
18
#3
BastardWolf
*
#2
yo creo que el emule es algo posterior a la desaparición de la mayoria de los videoclubs (sobre todo del Blockbuster, que es un poco el punto de no retorno)
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K
26
#5
Nube_Gris
Los echo de menos.
Llegabas buscando una peli, pero siempre había algún colega con el que hablar de cine, comentar los últimos estrenos, acordarse de las pelis antiguas, etc. Y si cogías confianza con el dependiente ya ni te cuento.
Para mí eran como un foro de cine al que acudía cuando tenía tiempo, entre otras cosas.
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K
15
#13
Yuiop
#5
Cierto, era un punto de encuentro en el que se disfrutaba más que incluso viendo las películas, ya que muchas veces acababas viendo auténticos bodrios que alguien te recomendaba.
0
K
6
#12
chocoleches
Te puedes creer la versión de un propietario de un videoclub, o la de un usuario no de uno, de cuatro videoclubs, yo: pues claro que fue por la piratería, Desde que empezaron a salir las webs como Mega hacia el 2005, no he vuelto a alquilar una peli.
0
K
11
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13
comentarios)
menéame
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Al menos que te proporcionaran copias nuevas cada X reproducciones a un precio barato.
Como conseguias no romper las pegatinas?
Las de Disney eran incopiables.
En mi epoca de exploracion sexual me ventile media seccion X de porno Gay, buscaba cualquier momento que me quedase solo en casa para pillar una, ponerla a ver y a darle a la palanca.
Las de Disney ya te digo que daban muchos quebraderos de cabeza, entre que cada x frames se ponia en negro la imagen y saltaba era un autentico cachondeo, yo las copiaba de video a video con un cable especial Scart, a veces se saltaba el anticopy y otras no, era una loteria, mas de una y 2 tenia que regrabarlas por ese motivo.
Llegabas buscando una peli, pero siempre había algún colega con el que hablar de cine, comentar los últimos estrenos, acordarse de las pelis antiguas, etc. Y si cogías confianza con el dependiente ya ni te cuento.
Para mí eran como un foro de cine al que acudía cuando tenía tiempo, entre otras cosas.