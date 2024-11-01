El cerdo parece sucio pero nunca hace sus necesidades donde come o duerme

El cerdo, también conocido como verraco, puerco, cochino, cuto, marrano, guarro, gocho, barraco, lechón, tostón, chancho o cebón, parece un animal sucio pero la realidad es que son animales incapaces de sudar eficientemente por eso se embadurnan en lodo, no lo hacen por falta de higiene. Dicho de otro modo, el uso de lodo es una necesidad fisiológica para termorregularse. Además, su instinto les lleva a defecar en lugares distintos de su área de descanso y alimentación.