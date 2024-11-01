El cerdo parece sucio pero nunca hace sus necesidades donde come o duerme

El cerdo, también conocido como verraco, puerco, cochino, cuto, marrano, guarro, gocho, barraco, lechón, tostón, chancho o cebón, parece un animal sucio pero la realidad es que son animales incapaces de sudar eficientemente por eso se embadurnan en lodo, no lo hacen por falta de higiene. Dicho de otro modo, el uso de lodo es una necesidad fisiológica para termorregularse. Además, su instinto les lleva a defecar en lugares distintos de su área de descanso y alimentación.
- Jules: No como cerdo, tío.
- Vincent: ¿Eres judío?
- Jules: No, no soy judío. Es que no me gusta el cerdo... eso es todo.
- Vincent: ¿Por qué no?
- Jules: Porque son animales muy sucios. Y no como animales sucios.
- Vincent: ¿Sí? Pues el tocino está delicioso y también las chuletas de cerdo.
- Jules: Oye, tal vez la rata de cloaca sepa a caviar, pero no lo sabré nunca porque no como animales asquerosos. Los cerdos duermen y buscan su comida entre la mierda.… » ver todo el comentario