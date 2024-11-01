edición general
El cerdo parece sucio pero nunca hace sus necesidades donde come o duerme

El cerdo, también conocido como verraco, puerco, cochino, cuto, marrano, guarro, gocho, barraco, lechón, tostón, chancho o cebón, parece un animal sucio pero la realidad es que son animales incapaces de sudar eficientemente por eso se embadurnan en lodo, no lo hacen por falta de higiene. Dicho de otro modo, el uso de lodo es una necesidad fisiológica para termorregularse. Además, su instinto les lleva a defecar en lugares distintos de su área de descanso y alimentación.

#1 flixter
Tampoco se limpia el rabo con las cortinas, por poner una referencia :troll:
#6
#6 Siempre me ha hecho gracia que todas las formas de llamar sucio a alguien en español son un sinonimo de cerdo: guarro, cochino, marrano, puerco, cuando no directamente cerdo, vienen todas del mismo lado :-D
#9
#9 Reivindicación bien argumentada:
youtu.be/oj9-tTmUlj4?si=8tr6eLzYV4mcvOks
#7 manzitor
Salvo que no tenga otro sitio, que suele ser el caso.
#2 cybermon
El cerdo y el perro son haram
#2
#2 "- Vincent:¿Quieres tocino?
- Jules: No como cerdo, tío.
- Vincent: ¿Eres judío?
- Jules: No, no soy judío. Es que no me gusta el cerdo... eso es todo.
- Vincent: ¿Por qué no?
- Jules: Porque son animales muy sucios. Y no como animales sucios.
- Vincent: ¿Sí? Pues el tocino está delicioso y también las chuletas de cerdo.
- Jules: Oye, tal vez la rata de cloaca sepa a caviar, pero no lo sabré nunca porque no como animales asquerosos. Los cerdos duermen y buscan su comida entre la mierda.…   » ver todo el comentario
#8 Suleiman
Loa cerdos son el cuarto animal más inteligente de la tierra...
#3 XXguiriXX
Gran enseñanza de vida: no se caga donde se come.
#5
#5 Con Huguito... Pero me salva que no tengo por costumbre comer en la cama!! :->
#4 jdmf
Con esa definición, puedo decir orgulloso, que soy un cerdo
#4
#4 ¿Quién no ha soltado un pedo húmedo en la cama?
