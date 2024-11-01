La CEOE ya contempla la prórroga para todo el parque nuclear, que ahorraría 1.400 millones a la industria en costes energéticos

Aunque de momento el Consejo de Seguridad Nuclear solo está analizando la única solicitud formal de prórroga para una central nuclear, la de Almaraz, la CEOE ya contempla la extensión de la vida útil de todo el parque nuclear, de las cinco centrales y siete reactores que lo componen, más allá de 2035. Esta es la hipótesis de un informe elaborado por Deloitte y presentado este jueves en la sede de la patronal que estima que esta extensión permitiría a la industria española ahorrarse 1.400 millones de euros al año en su gasto energético.