El CEO de Skoda, pide respeto al cliente: “El coche eléctrico es una evolución, no una ideología”

El CEO de Skoda, pide respeto al cliente: "El coche eléctrico es una evolución, no una ideología"

«Respetamos las preferencias de los clientes y nos adaptamos a ellas, no a una ideología. Por supuesto, debemos mantenernos neutrales en carbono; es una normativa que cumpliremos y estamos bien encaminados para lograrlo en la UE».«Sin embargo, al final, los consumidores son quienes toman sus decisiones, así que, si se observa la trayectoria que hemos seguido hasta ahora, mantener el año 2035 como fecha límite para la tecnología de combustión interna en los coches nuevos probablemente sea demasiado ambicioso.

#1 ombresaco
...y solamente desde una ideología se puede crititcar una tecnología
EsanZerbait #2 EsanZerbait
#1 tr ha faltado la foto de churchill o de umberto eco
#3 ombresaco
#2 no lo he entendido :-(
EsanZerbait #4 EsanZerbait *
#3 para el meme, era una broma mala.
#6 ombresaco
#4 lo que quería decir es es muy ridículo estar en contra de un vehículo que lleva un motor con un rendimiento de un 95% para arriba, con mantenimiento ridículo comparado con la combustión. Salvo por estar en contra de esos ecologetas que también son etarrasbolivarianos.

Todo estos sin negar que hay algunos problemas tecnológicos principalemente relacionados con la batería, que poco a poco se llegará a un máximo) y otros que son de infraestructura, que evidentemente se solucionarán según…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

Pues te voy a dar otro argumento.

Cuando yo era joven los coches se comparaban por prestaciones, potencia, aceleración y ahora que los eléctricos los baten en todos los campos (ahora saldrá el garrulo que comparará un Porsche Carrera GT3 de 250.000 euros con un Tesla de 40.000) resulta que lo que les gusta es el ruido. :-D
#11 ombresaco *
#9 ahora que los eléctricos los baten en todos los campos -> salvo en facilidad de repostaje, y espero que con el tiempo en desgaste de neumáticos (problema que no suele preocupar a los usuarios de Porsche Carrera GT3, salvo para criticar a los coches eléctricos)
resulta que lo que les gusta es el ruido. :-D -> efectivamente, la nostalgia

#10 cierto, no lo he explicado bien del todo
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#11

Por lo que se cuenta, gestionan mucho mejor el desgaste que los petroleros.

Y en tiempo de repostaje, también ganan. Por lo general, la gente lo mete en el garaje y lo deja cargando, con lo que gasta segundos en dejarlo cargando, pero un petrolero hay que llevarlo a la gasolinera y depende donde vivas, es un tiempo a tener en cuenta.
#15 ombresaco
#12 depende de las circunstancias, no es una cosa absoluta.
#5 yarkyark
#1 Una tecnología solo se puede criticar desde la razón y la ciencia.

Si se critica desde la ideología simplemente es política.
#7 ombresaco
#5 aunque también es cierto que se defiende desee una ideología. Y es por eso por los que otros la critican.
#10 yarkyark
#7 "que se defiende desee una ideología"

Mas bien una ideología la defiende. Lo mismo que otra ideología defiende la tecnología de combustión.

Pero eso no hace ninguna de las 2 mejores o peores. Solo es una campo de batalla mas de la política.
#8 VFR
#1 La población vota con cada compra, si compran de gasolina o eléctricos están expresando la tecnología que quieren.
#14 ombresaco
#8 El público general no quiere una tecnología. A los no expertos les da igual. Si fuera más fácil repostar, muchos escogerían eléctricos. Y si fuese más difícil, muchos no habrían dado el paso. Se compra una solución que es válida para un entorno. Donde hay una infraestructura, la gente prefiere eléctrico (vease Noruega).

No merece la pena poner puntos de carga porque no hay apenas eléctricos, pero según aumenta poco a poco el parque de eléctricos, merece la pena poner puntos de carga, que hará que algunos otros se inclinen por eléctrico, hasta llegar a un punto de equilibrio.

Y posiblmente dentro de 30 años se preguntarán cómo había gente que defendía los vehículos eléctricos.
Torrezzno #13 Torrezzno
Se trata mas bien de un tema económico y práctico. Son mas caros y los pobres que viven en nichos urbanos no tienen donde cargarlos
