CEO de MICROSOFT advierte al mundo: en 18 meses la IA sustituirá nuestro trabajo  

El CEO de Microsoft lanza una advertencia que suena casi como una cuenta atrás: la inteligencia artificial avanzará tan rápido que, en apenas 18 meses, podría desatar una transformación laboral sin precedentes. Su mensaje dibuja un futuro inmediato en el que millones de tareas humanas quedarían obsoletas, obligando a todos a reaccionar con una velocidad nunca vista si no quieren quedarse fuera de un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso.