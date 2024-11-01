CEO de MICROSOFT advierte al mundo: en 18 meses la IA sustituirá nuestro trabajo  

El CEO de Microsoft lanza una advertencia que suena casi como una cuenta atrás: la inteligencia artificial avanzará tan rápido que, en apenas 18 meses, podría desatar una transformación laboral sin precedentes. Su mensaje dibuja un futuro inmediato en el que millones de tareas humanas quedarían obsoletas, obligando a todos a reaccionar con una velocidad nunca vista si no quieren quedarse fuera de un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso.
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Y vaticino q pal 27 será al 28 y al 28 será al 29... Porque siempre la nueva versión de la IA es tan increible que te van a reventar los gayumbos de la erección, pero luego cacharreas y no es pa tanto y en cuanto se baja el hype sale otro lumbreras diciendo que no has probado la nueva version de su modelo que es el recopetín pero luego le das un tiento y no es pa tanto y en cuanto se baja el hype sale otro lumbreras...
Pero vamos, nos damos por advertidos. Gracias