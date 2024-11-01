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CEO de MICROSOFT advierte al mundo: en 18 meses la IA sustituirá nuestro trabajo

CEO de MICROSOFT advierte al mundo: en 18 meses la IA sustituirá nuestro trabajo  

El CEO de Microsoft lanza una advertencia que suena casi como una cuenta atrás: la inteligencia artificial avanzará tan rápido que, en apenas 18 meses, podría desatar una transformación laboral sin precedentes. Su mensaje dibuja un futuro inmediato en el que millones de tareas humanas quedarían obsoletas, obligando a todos a reaccionar con una velocidad nunca vista si no quieren quedarse fuera de un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso.

| etiquetas: microsoft , ia
10 2 4 K 62 tecnología
30 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Nuisaint
Ojalá los inversores vean que el primer puesto a sustituir sea el de CEO
8 K 83
#7 woke
#3 alguien tendrá que dirigir la empresa...
0 K 18
Noeschachi #26 Noeschachi
#7 El de CEO es quizas el rol mas sustituible. Un tio que debe tomar decisiones rapidas para situaciones complejas sin poder procesar los millones de datos que deberian para tomar una decision informada. La IA puede procesar todo eso y dar recomendaciones a la junta directiva sin necesidad de un monigote caro.

wlockett.medium.com/we-should-replace-ceos-with-ai-06a9053aea6d
1 K 23
Edheo #28 Edheo
#26 Es el caso, y ya no tanto CEO (no se va a despedir el jefe a si mismo), pero si cargos intermedios, pasan a tener muy poco peso, salvo para ahorrarle a CEO, estar picando prompts todo el dia
1 K 18
Dene #30 Dene
#28 y quien le hara la pelota al gran jefe??? Los jefecillos seguirán siendo imprescindibles!!
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PauMarí #9 PauMarí
#3 primero van los mandos intermedios, que las IAs hacen mejores powerpoints, que viene ha ser su principal aportación a una empresa...
0 K 7
rojo_separatista #17 rojo_separatista
#3, ojalá la clase trabajadora deje de aspirar a mendigar que la sigan explotando y piense en que ha llegado la hora de tomar el poder.
1 K 22
Noeschachi #27 Noeschachi
#17 Exacto, cuando el valor del trabajo (humano) sea cero no queda otra que socializar los medios de producción (IA) o perecer
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Findeton #20 Findeton
#3 Ese puesto no se puede reemplazar.
0 K 10
Sinfonico #4 Sinfonico
La chorrada del dIA
4 K 45
#1 woke *
La parte positiva es que, a mayor oferta de fontaneras o albañilas, menor precio
2 K 44
Findeton #19 Findeton
#1 El CEO tiene que vender lo de la IA por las orejas porque si no Microsoft baja en bolsa.
1 K 22
Cehona #25 Cehona
#1 Solo nos salvará el Cyberdyne Systems T-800 modelo 101
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#2 Suleiman
Las ganas que tienen de cargarse personal, la IA les viene que ni pintado.
1 K 22
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#2 Lo que no ven es que también se van a cargar a sus clientes
2 K 25
EGraf #21 EGraf
el CEO de una empresa que ha gastado cientos de miles de millones en IA diciendo que la IA es la rehostia, vaya sorpresa...
1 K 18
pax0r #11 pax0r
lo malo de la ia es que no consume (al estilo humano), puede producir mejor que cualquiera en cualquier campo pero si no consume.. el modelo de capitalismo se cae
1 K 18
#13 woke *
#11 y si no, que le pregunten a África... A los yankis o a los chinos les va a importar una merda Europa
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Findeton #22 Findeton
#11 Eso decía Karl Marx hace casi 200 años y aquí sigue el capitalismo.
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#5 A_Ramos
A ver si es verdad y arregla de una vez el código de Windows…
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pepel #15 pepel
Habrá que hacer un ERE de CEOS en Microsoft.
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YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre
El tuyo seguro puto inútil, a ver si quitais algún día una actualización de Windows 11 que no rompar algo
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skaworld #24 skaworld
Vaya o sea que no es pa 2026 que ya va pal 27
codigoencasa.com/analizados-180-millones-de-desarrolladores-la-ia-real
Y vaticino q pal 27 será al 28 y al 28 será al 29... Porque siempre la nueva versión de la IA es tan increible que te van a reventar los gayumbos de la erección, pero luego cacharreas y no es pa tanto y en cuanto se baja el hype sale otro lumbreras diciendo que no has probado la nueva version de su modelo que es el recopetín pero luego le das un tiento y no es pa tanto y en cuanto se baja el hype sale otro lumbreras...
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kosako #18 kosako
Sustituir a los CEOs? pues bueno..

Pero vamos, nos damos por advertidos. Gracias
0 K 11
#12 unomas23
Ojalá.
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#6 luckyy
Pues un bombazo y seguimos como siempre
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slainrub #14 slainrub
Visual economik. Un canal referente en... absolutamente nada. Que malos son por dios, no aciertan una.
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#16 woke
#14 es el ceo de ms el que lo dice
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ronko #29 ronko
A Microsoft, al menos en reddit, la empiezan a llamar Microslop. Creo que hasta han prohibido la palabra en su Discord.
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Format_C #23 Format_C
la IA barriendo mi casa cada día?
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menéame