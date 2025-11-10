edición general
Los centros de datos de Silicon Valley, con una capacidad total de casi 100 MW, podrían permanecer vacíos durante años debido a la falta de energía [ING]

Grandes instalaciones están inactivas porque Santa Clara no puede hacer frente al aumento de la demanda de electricidad.

Creo que no hace mucho salieron por ahí los planes de hacer DCs con una potencia conjunta de 10 GW.

Para el que no sea consciente, así a ojo, eso es la potencia que 10 reactores nucleares al 100% de su producción aproximadamente (yo creo que un poco más) y eso sin contar las pérdidas por transporte que seguro que hay gente que sabe de eso mucho más.

De lo que sí sé un poco es que para los DC hace falta potencia redundante, así que a lo mejor son necesarios 15 reactores nucleares para dar esa…   » ver todo el comentario
En el corazón de Silicon Valley, dos centros de datos recién construidos, diseñados para las cargas de trabajo informáticas más exigentes del mundo, permanecen vacíos. Las instalaciones SJC37 de Digital Realty, un edificio de cuatro plantas, y el campus SVY02A de Stack Infrastructure en Santa Clara, California, fueron construidos para albergar decenas de megavatios de hardware de TI de alta densidad. En cambio, están a la espera de suministro eléctrico.

Según un informe de Bloomberg, ambos…   » ver todo el comentario
Ponen el carro delante de los bueyes y eso con la IA que no les ha explicado que sin red eléctrica no hay tu tía
que monten un parque de bolas o algo así...
