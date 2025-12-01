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Centros de datos bajo los aerogeneradores flotantes en alta mar y con baterías: esta es la última idea que ha comprado NVIDIA

Centros de datos bajo los aerogeneradores flotantes en alta mar y con baterías: esta es la última idea que ha comprado NVIDIA

La turbina eólica y el sistema de almacenamiento de energía a bordo están diseñados para alimentar la carga computacional durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento, con una conexión a la red utilizada principalmente durante los meses de verano. El AO60DC está diseñado para albergar entre 10 y 12 MW de capacidad de procesamiento para IA, junto con una turbina eólica de hasta 18 MW y un sistema integrado de almacenamiento de energía en baterías.

| etiquetas: nvidia , centros de datos , eólica marina , aerogeneradores , flotantes
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46 comentarios
4 3 0 K 76 Energias
sorrillo #3 sorrillo *
#2 claro y la vida marina que la jodan que la mierda ia es mas importante verdad?

¿De dónde sacas que perjudique a la vida marina?
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DaniTC #44 DaniTC *
#3 eso digo yo. Además, si no se quejan, ¿Cómo lo vamos a saber?
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HeilHynkel #43 HeilHynkel
#40

Lo suyo es tener dos a dos redes distintas ... pero puede servir. A ver cómo se llevan cuando haya una tormenta que menee eso cosa mala y el tema de fauna marina, que lo atasca todo.
1 K 34
#6 Pitchford
#2 La vida marina seguro que prefiere estos artilugios, que igual hasta le sirven para instalarse o protegerse, que los ruidosos barcos, la pesca, los plásticos, el mercurio, la acidificación por el CO2, etc, etc..
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tul #8 tul
#6 claro y la subida de temperatura de las aguas donde metan estos bichos les va a parecer genial tambien, asi ya no tienen que ponerse las escamas de invierno y se pueden volver peces tropicales
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#13 Pitchford *
#8 #12 La subida de temperatura será despreciable teniendo en cuenta las corrientes marinas y puede venir bien a escala local a muchos organismos. Además, si la solución evita emisiones de CO2 como las de las turbinas de gas que alimentan centros de datos en tierra, reduciría el calentamiento global, que ése sí que es un problema de orden superior.
1 K 34
tul #26 tul
#13 revisa lo que consume un rack o un datacenter de ia, esa cantidad de energia convertida en calor no va ser despreciable en el entorno local por muchas corrientes que haya.
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#28 Pitchford
#26 Habrá que hacer unos cálculos. Se los pediré a la IA... :-D
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tul #29 tul *
#28 no es cierto, los calculos estan ya hechos, solo tienes que buscarlos pero nada tu tira la energia que total mejor quedarte con una alucinacion que te de la razon que descubrir que estabas equivocado...
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#30 Pitchford
#29 Dinos tú los resultados de esos cálculos que conoces, que eres el que cree que es un terrible problema..
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tul #31 tul
#30 solo necesitas uno y es muy facil, el 99% de la energia que consume un datacenter se disipa en forma de calor.
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#32 Pitchford
#31 Sí y éso igual sube la temperatura local del agua en 0,1 grados, porque hay mucha agua y se mueve mucho..
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tul #33 tul *
#32 la subida de la temperatura dependera de cuanta potencia se instale, ese calculo tuyo me da no esta hecho con ia precisamente y creo que sobrestimas la movilidad del agua y como se desplaza el calor en ese medio.
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#34 Pitchford
#33 No es un cálculo, ni siquiera es una estimación, es una suposición. Si subestimo la movilidad del agua pues mejor, a más movilidad más disipación del calor generado al océano lejano.
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tul #35 tul
#34 es un invent si, ya quedo claro
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HeilHynkel #39 HeilHynkel
#28

Ya te lo digo yo ... de 7 a 14 KW de consumo eléctrico por rack (si son muy densos a lo mejor 28, pero no es lo normal, ahora andan por 7) 100 racks (que muchos me parecen para un chisme bajo el agua) a tope, igual tienen que disipar 2,8 MW (seguro que mucho menos) SEguramente los datos reales andarán por 1-1,5 MW que no es gran cosa para disipar en agua.
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#41 Pitchford
#39 Hablan de hasta 12 MW por unidad.. En la entradilla... :roll:
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HeilHynkel #42 HeilHynkel
#41

Mucho rack me parece a mí ... como te pare el viento, se queda todo frito, eso no lo alimentas con baterías ni 10 minutos, salvo que tengas un cable de energía desde tierra.
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#45 Pitchford
#42 Dependerá de la capacidad de las baterías...
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Don_Pixote #22 Don_Pixote *
#8 pero que dices? xD xD xD xD
En menéame seguímos las leyes de la termodinámica
1 K 25
tul #23 tul
#22 tu solo sigues la ley del embudo
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HeilHynkel #37 HeilHynkel
#8

Están hablando de un DC, no de una central nuclear. Vas a echar una cantidad limitada de agua a una temperatura moderada (a lo mejor a 50 grados) Una central nuclear necesita refrigerar una burrada porque por lo general, la producción térmica de una central nuclear es tres veces su producción eléctrica, es decir, en una nuclear hablas de GW y eso es un problema ... en un DC como mucho pueden ser MW (si llega, que tampoco cabe tanto bajo el agua)

CC #6
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Gry #11 Gry
#2 Parece que la vida marina tiene menos problemas con la eólica que con las redes de arrastre: phys.org/news/2025-12-offshore-windfarms-function-coastal-diversity.ht
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tul #12 tul
#11 el problemon es que la barbaridad de consumo electrico que tienen esos racks el 99% se transforma en calor que se vertera a las aguas circundantes elevando su temperatura.
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tul #7 tul
#4 el aislamiento que provee el vacio es contraproducente a la hora de refrigerar la barbaridad de calor que disipan los racks de ia.
1 K 31
JackNorte #9 JackNorte
#7 Aun es pronto para lo de la luna pero creo que encontraran la forma de que los inconvenientes se reduzcan. Pero ya iremos viendo. Desde luego si la ia se utiliza militarmente dudo que se pueda poner sin proteccion.
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tul #14 tul
#9 si no pueden refrigerarla dudo que la lleguen a poner siquiera
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JackNorte #16 JackNorte
#14 Si puedes poner reactores nucleares creo que buscar la forma no sera un problema
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tul #18 tul
#16 y pueden? Porque quitando los de radioisótopos que para ia no dan, no conozco ninguno
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JackNorte #21 JackNorte
#18 Como comprenderas yo no soy alguien capaz de evaluar las competencias de ese plan en la Luna solo se por encima lo de los reactores rusos que van a mandar y los planes hasta 2050 de mineria.
Pero de las posibles opciones por recursos humanos tecnicos y tecnologicos pese a mis reticencias con el sistema chino, son los unicos que tienen planes y dado sus resultados los considero lo mas viables.
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tul #24 tul
#21 y cuando han dicho los chinos que van a subir datacenters a la luna?
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JackNorte #25 JackNorte *
#24 No creo que sea viable el despliegue en la luna sin un datacenter pero supongo que quizas haya mas formas de gestionar a todas las ias y robots y que no sea necesaria esa potencia , no se.
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#46 Pitchford
Según la IA, para 12 MW en el oceano:

Resultado: En una corriente moderada que mueva 1000 toneladas por segundo, la temperatura solo aumentaría 3 milésimas de grado Celsius.

Vamos, que menos que mi "suposición"..
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#27 Pitchford
#20 Hay bastantes materiales que aguantan el agua marina durante muchos años. Si no, la eólica marina no tendría sentido..
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#1 Pitchford
Me parece una solución muy prometedora para los centros de datos, sin apenas consumo de energía de red y sin consumo de agua. Desde luego mucho más viable a mi entender que la idea de mandarlos al espacio...
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tul #2 tul
#1 claro y la vida marina que la jodan que la mierda ia es mas importante verdad?
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JackNorte #4 JackNorte *
#1 Yo aun no se, viendo como se atacan centro de datos quizas las opciones poco protegidas no sean viables a corto plazo.
Es complicado pensar que algo usado para ataques militares no sea objetivo de ataques militares.
Yo creo que los chinos si hacen algo asi lo haran en la luna donde la distancia y aislamiento les dara esa ventaja.
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#10 Pitchford
#4 En satélites es todavía peor, no solamente están también expuestos a ataques, sino que en caso de destrucción de satélites en una guerra, el espacio quedaría tan lleno de residuos que probablemente no podríamos ir ya ni a la luna..
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JackNorte #15 JackNorte
#10 No contemplo centro de datos ia en satelites pero en la luna no lo descarto. En cuanto a la proteccion de satelites y su coste sin duda es algo temprano , pero creo que sera mas facil proteger o desplegar mas satelites que proteger un centro de datos en tierra.
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#17 Pitchford
#15 Los centros de datos en la luna no sirven, por velocidad de respuesta..
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JackNorte #19 JackNorte
#17 Los planes son primero mineria creo que instalaran una base para gestionar a todos los robots de forma independiente y eso dara datos de la forma y las limitaciones o no del modelo , asumir que hay una necesidad de que todo sea focalizado en la Tierra cuando los planes son minar a base de maquinas, no se.
No necesitamos especular mucho ya que los planes son mas bien a corto plazo Pero ya iremos viendo que es posible y que no. Dudo que el pais con mas tecnicos y mejor formados del mundo y en mas cantidad deje muchas cosas al azar pero sin duda hacer lo que nunca se ha hecho tiene un rango de incertidumbre.

www.youtube.com/shorts/Yar4o4XMMtM?feature=share
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HeilHynkel #38 HeilHynkel
#17

Si somos serios .. no te servirán para conducir coches en la Tierra o para cualquier cosa que dependa de la latencia, pero para el resto, en caso de que alguien se le ocurra poner algo allí (tampoco le veo mucho sentido) servirían. Por ejemplo, Netflix podría transmitir desde la Luna sin demasiado problema.
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DaniTC #20 DaniTC
#1 se ve que la sal no afecta en nada.
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HeilHynkel #36 HeilHynkel
Yo he currado en temas de DC (en tierra, eso sí) y veo puntos a favor:
- Refrigeración accesible e ilimitada.
- Energía barata con el aerogenerador.
- Seguridad (es complicado entrar en un CPD bajo el mar)

Problemas:
- Corrosión. Los que sepan algo de temas marinos, lo tiene claro. Se puede combatir, pero es costoso.
- Periodos de calma chica .. puedes tener un periodo sin viento y a ver lo que duran las baterías (ya te digo que más de 15 minutos, no ) Los generadores diesel bajo el agua ..…   » ver todo el comentario
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#40 Pitchford
#36 Van a estar conectados por cable a la red electrica más próxima, al igual que todos los aerogeneradores marinos. No necesitan un diesel. Tienen baterías más red, suficiente fiabilidad de suministro.
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DDJ #5 DDJ
Todavía hay sitio para poner una piedra de molino y que vendan pan
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