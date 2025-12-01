Centros de datos bajo los aerogeneradores flotantes en alta mar y con baterías: esta es la última idea que ha comprado NVIDIA

La turbina eólica y el sistema de almacenamiento de energía a bordo están diseñados para alimentar la carga computacional durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento, con una conexión a la red utilizada principalmente durante los meses de verano. El AO60DC está diseñado para albergar entre 10 y 12 MW de capacidad de procesamiento para IA, junto con una turbina eólica de hasta 18 MW y un sistema integrado de almacenamiento de energía en baterías.
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¿De dónde sacas que perjudique a la vida marina?
Lo suyo es tener dos a dos redes distintas ... pero puede servir. A ver cómo se llevan cuando haya una tormenta que menee eso cosa mala y el tema de fauna marina, que lo atasca todo.
Ya te lo digo yo ... de 7 a 14 KW de consumo eléctrico por rack (si son muy densos a lo mejor 28, pero no es lo normal, ahora andan por 7) 100 racks (que muchos me parecen para un chisme bajo el agua) a tope, igual tienen que disipar 2,8 MW (seguro que mucho menos) SEguramente los datos reales andarán por 1-1,5 MW que no es gran cosa para disipar en agua.
Mucho rack me parece a mí ... como te pare el viento, se queda todo frito, eso no lo alimentas con baterías ni 10 minutos, salvo que tengas un cable de energía desde tierra.
En menéame seguímos las leyes de la termodinámica
Están hablando de un DC, no de una central nuclear. Vas a echar una cantidad limitada de agua a una temperatura moderada (a lo mejor a 50 grados) Una central nuclear necesita refrigerar una burrada porque por lo general, la producción térmica de una central nuclear es tres veces su producción eléctrica, es decir, en una nuclear hablas de GW y eso es un problema ... en un DC como mucho pueden ser MW (si llega, que tampoco cabe tanto bajo el agua)
CC #6
Pero de las posibles opciones por recursos humanos tecnicos y tecnologicos pese a mis reticencias con el sistema chino, son los unicos que tienen planes y dado sus resultados los considero lo mas viables.
Resultado: En una corriente moderada que mueva 1000 toneladas por segundo, la temperatura solo aumentaría 3 milésimas de grado Celsius.
Vamos, que menos que mi "suposición"..
Es complicado pensar que algo usado para ataques militares no sea objetivo de ataques militares.
Yo creo que los chinos si hacen algo asi lo haran en la luna donde la distancia y aislamiento les dara esa ventaja.
No necesitamos especular mucho ya que los planes son mas bien a corto plazo Pero ya iremos viendo que es posible y que no. Dudo que el pais con mas tecnicos y mejor formados del mundo y en mas cantidad deje muchas cosas al azar pero sin duda hacer lo que nunca se ha hecho tiene un rango de incertidumbre.
www.youtube.com/shorts/Yar4o4XMMtM?feature=share
Si somos serios .. no te servirán para conducir coches en la Tierra o para cualquier cosa que dependa de la latencia, pero para el resto, en caso de que alguien se le ocurra poner algo allí (tampoco le veo mucho sentido) servirían. Por ejemplo, Netflix podría transmitir desde la Luna sin demasiado problema.
- Refrigeración accesible e ilimitada.
- Energía barata con el aerogenerador.
- Seguridad (es complicado entrar en un CPD bajo el mar)
Problemas:
- Corrosión. Los que sepan algo de temas marinos, lo tiene claro. Se puede combatir, pero es costoso.
- Periodos de calma chica .. puedes tener un periodo sin viento y a ver lo que duran las baterías (ya te digo que más de 15 minutos, no ) Los generadores diesel bajo el agua ..… » ver todo el comentario