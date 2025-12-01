Centros de datos bajo los aerogeneradores flotantes en alta mar y con baterías: esta es la última idea que ha comprado NVIDIA

La turbina eólica y el sistema de almacenamiento de energía a bordo están diseñados para alimentar la carga computacional durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento, con una conexión a la red utilizada principalmente durante los meses de verano. El AO60DC está diseñado para albergar entre 10 y 12 MW de capacidad de procesamiento para IA, junto con una turbina eólica de hasta 18 MW y un sistema integrado de almacenamiento de energía en baterías.