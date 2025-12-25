edición general
Celebremos que una menda le plantó los tochos a su pavo

«Algo pasa con María» no es sólo una referencia al título de una película hortera sino también lo que pensaría un tal Joe o Joshua o Jamal cuando vio que ella llevaba tiempo echando barriga sin causa aparente. «No es embarazo, querido», probablemente le dijo al principio, «sabes que conservo el celibato hasta más ver. Nuestro celi.», apostillaba. Van dos milenios celebrando el caso documentado de cuernos más famoso de la historia y los defensores de la moral protegen y adoran ese adulterio como si fuera un acto de integridad.

Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Lo firmó "IVÁ" Ramón Tosás.  media
#4 unocualquierax
"Dime, Niño, ¿de quién eres
Todo vestidito de blanco?
Soy de la Virgen María
Y del Espíritu Santo".

¡Qué crueldad, cantarle esto delante del pobre José !.
Donal_Trom #2 Donal_Trom
Pero quién menea estas mierdas?
Mala #3 Mala
¿Un caso de cuernos? La tal María de hace dos milenios, seguramente parió a su hijo de una relación lícita con su marido, pero como el sexo, sobre todo para las mujeres, siempre ha sido pecado, pues algunos siglos después, "los hombres", se fueron inventando tonterías para exculparla.
Aún hoy, el mismísimo feminismo pretende que las mujeres, que hacen con su cuerpo lo que les da la gana como prostituirlo, se sientan culpables.
Lutin #5 Lutin
Vaya locura {0x1f635} {0x1f4ab}
#6 Borgiano
Ok, boomer
