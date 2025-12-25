Celebremos que una menda le plantó los tochos a su pavo

«Algo pasa con María» no es sólo una referencia al título de una película hortera sino también lo que pensaría un tal Joe o Joshua o Jamal cuando vio que ella llevaba tiempo echando barriga sin causa aparente. «No es embarazo, querido», probablemente le dijo al principio, «sabes que conservo el celibato hasta más ver. Nuestro celi.», apostillaba. Van dos milenios celebrando el caso documentado de cuernos más famoso de la historia y los defensores de la moral protegen y adoran ese adulterio como si fuera un acto de integridad.